Haaland, il ritorno al vero nueve

Norvegia, dall’antico «Norðrvegr» e dall’inglese «North Way»: terra o via verso nord. I Vichinghi la nutrirono di miti e commerci. Oslo, la capitale, vi ospita ogni 10 dicembre la cerimonia del premio Nobel per la Pace, l’unico attribuito lontano da Stoccolma. Ecco: per la Pace. Erling Haaland non lo vincerà mai, e non perché sia un guerrafondaio: almeno non risulta. Venticinquenne, si ciba di gol. Che non è e