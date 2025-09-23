San Siro, Inter e Milan scelgono due studi internazionali per il progetto del nuovo stadio: i nomi  

© LAPRESSE
L’annuncio è ufficiale. La mossa poi è congiunta: Inter e Milan, infatti, hanno firmato un accordo con gli studi di architettura Foster + Partners e Manica, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica, per la progettazione del nuovo San Siro nel caso arrivasse il via libera alla vendita da parte del Consiglio Comunale di Milano.
San Siro, la nota sullo stadio
Lo hanno comunicato Inter e Milan in una nota, spiegando che la scelta "ribadisce la ferma intenzione dei Club di dare ai tifosi e alla città di Milano uno stadio all'altezza degli standard più elevati in termini di innovazione, comfort e sostenibilità, che rappresenterà un nuovo fiore all'occhiello anche da un punto di vista architettonico".