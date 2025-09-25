Calcio in lutto: Billy Vigar muore a 21 anni dopo un grave incidente in campo

Notizia terribile per il mondo del calcio: all'età di 21 anni è morto Billy Vigar . L'attaccante del Chichester City è morto per una grave lesione cerebrale riportata durante la partita di sabato scorso contro il Wingate & Finchley, nell’Isthmian Premier Division, campionato semiprofessionistico inglese. Il giocatore avrebbe sbattuto violentemente la testa con una superficie dura a bordo campo: tempestivo l'intervento dei sanitari e dell'elisoccorso. Dopo qualche giorno in coma farmacologico, l'ex Arsenal non ce l'ha fatta. A darne l'annuncio è stata la sua squadra: "Dopo un significativo infortunio cerebrale accusato lo scorso sabato, Billy Vigar è stato posto in coma farmacologico. Martedì è stata necessaria un’operazione per rendere possibile una possibilità di recupero. Nonostante ciò, l’infortunio si è rivelato eccessivo per lui, che è morto giovedì mattina. Le risposte al primo aggiornamento dimostrano quanto Billy fosse pensato e amato nello sport. La sua famiglia è devastata, perché è successo mentre stava facendo lo sport che amava".

La morte di Billy Vigar sconvolge il calcio inglese: il messaggio dell'Arsenal

Al cordoglio si è unito anche l'Arsenal, squadra dove Billy è cresciuto quando aveva 14 anni, nel 2017, e che aveva lasciato nel 2024: "Billy è entrato a far parte della nostra accademia a 14 anni, dopo essere stato osservato dall'Hove Rivervale FC, la squadra della sua città natale, e si è distinto come attaccante all'Hale End, segnando 17 gol nella sua stagione d'esordio. Oltre al suo straordinario talento, Billy sarà sempre ricordato per il suo amore per il gioco, l'orgoglio di rappresentare la nostra squadra di calcio (una volta definì il giorno in cui fu notato dai nostri osservatori come "il più importante della sua vita") e un personaggio amato sia dai compagni di squadra che dagli allenatori. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia Vigar e ai suoi numerosi amici in questo momento estremamente difficile".

Morte Billy Vigar, il cordoglio della Football Association e del Derby County

Messaggio di vicinanza arrivato anche dalla Football Association: "Siamo sconvolti nell'apprendere che Billy Vigar è scomparso. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi cari e a tutti gli uomini del Chichester City FC in questo momento incredibilmente difficile". Al cordoglio si è unito anche il Derby County, squadra dove Vigar ha giocato in prestito: "Tutti al Derby County sono profondamente addolorati per la scomparsa di Billy Vigar. Billy ha trascorso la seconda metà della stagione 2022/23 con l'Academy in prestito dall'Arsenal, collezionando diverse presenze con l'Under 21. I pensieri di tutto il club sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento incredibilmente difficile".