Suo padre vince il Mondiale nel 2006, lui nasce due mesi dopo e oggi segna il primo gol in Serie B: lo riconoscete?

La prima gioia tra i professionisti nel corso di Mantova-Frosinone: sua la rete del momentaneo 3-0 in favore degli ospiti
2 min

Un figlio d'arte al primo gol tra i professionisti: per la felicità di papà Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, suo figlio Filippo si è tolto la soddisfazione di realizzare la prima rete in Serie B. Una data da ricordare per il giovane centrocampista e per tutta la sua famiglia.

Filippo Grosso, dal vivaio della Juve al primo gol in Serie B con il Frosinone

Filippo Grosso ha segnato il suo primo gol in cadetteria nel corso di Mantova-Frosinone, gara valida per la quinta giornata di Serie B. Nato il 7 settembre 2006, dunque poco meno di due mesi dalla vittoria del mondiale sancita dal rigore trasformato contro la Francia da suo padre Fabio, Filippo Grosso ha segnato il gol del momentaneo 3-0 in favore dei ciociari. Cresciuto nel vivaio della Juventus, dall'agosto 2024 il trasferimento nel club laziale. Oggi la prima presenza stagionale e la prima gioia.

