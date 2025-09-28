Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Sassuolo-Udinese in tv? Dazn o sky, orario

La domenica della quinta giornata di Serie A si apre al Mapei Stadium con la sfida tra la squadra di Grosso e quella di Runjaici: le possibili scelte dei due allenatori
La domenica della quinta giornata di Serie A si apre al Mapei Stadium, con la sfida tra il Sassuolo e l'Udinese. La squadra di Grosso è reduce dalle sconfitte contro l'Inter in campionato e il Como in Coppa, mentre quella di Runjaic in Coppa in settimana ha eliminato il Palermo di Inzaghi.

Le probabili formazioni di Grosso e Runjaic

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Berardi, Pinmonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

A disposizione: Satalino, Turati, Candè, Pieragnolo, Romagna, Coulibaly, Boloca, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini, Volpato, Cheddira, Skjellerup, Fadra, Moro.

Indisponibili: Y.Paz. Squalificati: -. Diffidati: -.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Venuti, Padelli, Palma, Goglichidze, Kabasele, Kamara, Zarraga, Miller, Lovric, Ekkelenkamp, Ehizibue, Rui Modesto, Gueye.

Indisponibili: Bayo, Nunziante, Bravo, Buksa. Squalificati: Okoye. Diffidati: -.

 

 

