Dove vedere Sassuolo-Udinese in tv? Dazn o sky, orario

La domenica della quinta giornata di Serie A si apre al Mapei Stadium, con la sfida tra il Sassuolo e l'Udinese. La squadra di Grosso è reduce dalle sconfitte contro l'Inter in campionato e il Como in Coppa, mentre quella di Runjaic in Coppa in settimana ha eliminato il Palermo di Inzaghi.
Sassuolo-Udinese, l'orario
Sassuolo-Udinese si disputerà oggi, domenica 28 settembre, alle ore 12:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
Dove vedere Sassuolo-Udinese in diretta tv
Sassuolo-Udinese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.
Sassuolo-Udinese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Grosso e Runjaic
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Berardi, Pinmonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Satalino, Turati, Candè, Pieragnolo, Romagna, Coulibaly, Boloca, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini, Volpato, Cheddira, Skjellerup, Fadra, Moro.
Indisponibili: Y.Paz. Squalificati: -. Diffidati: -.
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: Venuti, Padelli, Palma, Goglichidze, Kabasele, Kamara, Zarraga, Miller, Lovric, Ekkelenkamp, Ehizibue, Rui Modesto, Gueye.
Indisponibili: Bayo, Nunziante, Bravo, Buksa. Squalificati: Okoye. Diffidati: -.
