Bari, spunta un murale dedicato a Protti: il commovente messaggio dell'ex bomber

Uno splendido murale dedicato ad Igor Protti è comparso nelle vie del centro di Bari. L'ex attaccante, che sta combattendo contro uno "sgraditissimo ospite" per il quale si è sottoposto a un intervento chirurgico, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto dell'opera realizzata nel capoluogo pugliese e che lo ritrae in una rovesciata.

Protti, il messaggio social dopo il murale

"Questo spettacolare muraleè stato realizzato in questi giorni a Bari". L'ex attaccante, che ha giocato in serie A anche con Lazio, Napoli e Livorno, ha ringraziato le persone che hanno pensato al disegno, il comune di Bari e "il maestro Silvio Paradiso che ha realizzato quest’opera d’arte. GRAZIE! Siete nel mio cuore", ha concluso.