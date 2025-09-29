Carlo Sassi oltre il tempo come i Beatles

Certo adesso gli Adani e gli adanisti la racconterebbero sprezzanti come una televisione ingessata, con quel bianco e nero dominante non solo a livello cromatico, prima ancora come scenografie, posture, lessici e dizioni. Ma è stupido, molto stupido guardare quel mondo con gli occhi di oggi. Sarebbe come guardare le foto seppiate della nonna, gonnone nero alle caviglie e calli alle mani, ridendo di lei perché non potrebbe mai essere un’influencer. Ci vuole rispetto per que