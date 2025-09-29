Sfidò l'Italia al Mondiale 2006: a torso nudo tra gli ultras del suo club, lo riconoscete?

Sugli spalti, a torso nudo, tra gli ultras, nonostante il termometro segnasse 9 gradi centigradi, per sostenere la sua attuale squadra : Lukas Podolski ha seguito in trasferta dal settore ospiti il suo Gornik Zabrze , club dove gioca dal 2021 e di cui è tifoso fin da bambino. Sabato scorso ha assistito alla partita contro i rivali per il titolo del Cracovia tra i supporters. Per la cronaca, il match si è concluso sul risultato di 1-1. Un pareggio sufficiente allo Zabrze per restare al comando della classifica dell 'Ekstraklasa (l'equivalente della Serie A italiana).

Podolski tifa per la sua squadra con gli ultras della Torcida Gornik

L'ex nazionale tedesco, campione del mondo nel 2014 e tra i protagonisti dell'epica semifinale del Mondiale 2006 contro l'Italia, oggi ha 40 anni. Non era disponibile per un presunto infortunio al polpaccio e ha documentato la sua presenza allo stadio attraverso un post sul suo account Instagram, con una didascalia che recita: "Con la nostra Torcida Gornik. Passione incredibile. Questo è il calcio!". La Torcida Gornik è un gruppo ultras del club polacco, con sede a Zabrze, nel sud della Polonia. Non è la prima volta che Podolski si unisce agli ultras: aveva recentemente festeggiato proprio con loro la vittoria per 3-2 contro il Widzew Lodz.