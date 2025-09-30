Lazio, meno pressing e più verticalizzazioni: contro il Genoa è stata la svolta?

Se quella di ieri sera sia stata la svolta è ancora presto per dirlo, ma sicuramente la Lazio un segnale lo ha mandato. Dopo la sconfitta nel derby e nonostante l’emergenza, in particolare a centrocampo, la squadra di Sarri piazza una prestazione convincente. Tre a zero al Genoa a Marassi e un nuovo modo di approcciare la partita. Meno possesso palla e più verticalizzazioni, concretizzate ieri sera da Cancellieri, Castellanos e Zacc