Cannavaro sarà al Mondiale: è il nuovo ct dell'Uzbekistan

Cannavaro ct dell'Uzbekistan. Svelato anche lo staff tecnico

"Fabio Cannavaro ha firmato un contratto con la Federazione Calcistica dell’Uzbekistan. Un rinomato specialista, tre volte partecipante alla Coppa del Mondo FIFA, campione del mondo nel 2006 e uno dei migliori difensori dell’era moderna. L’allenatore italiano guiderà la nostra nazionale nella preparazione ai Mondiali FIFA che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico". Questo il comunicato della Federazione. L'Uzbekistan è infatti già qualificato alla competizione che si svolgerà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ufficiale anche lo staff di Cannavaro: Eugenio Albarella sarà l'allenatore in seconda, Francesco Troise il preparatore atletico e Antonio Chimenti allenatore dei portieri.