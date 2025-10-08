È arrivato quarto al Pallone d'oro e ha giocato in Italia: avete scoperto chi è l'ex attaccante che oggi vende aspirapolvere? 

Dal quarto posto alla cerimonia del Pallone d'Oro del 1994 al ritiro nel 1998 a soli 28 anni . È stata una carriera breve ma intensa quella di Tomas Brolin , calciatore che ha appeso presto gli scarpini del chiodo, dopo aver vestito anche la maglia del Parma in Serie A. Che fine ha fatto oggi? Ha deciso di investire nel mercato degli aspirapolvere .

Che fine ha fatto Tomas Brolin? Quarto al Pallone d'Oro, l'ex Parma oggi vende aspirapolvere

Tomas Brolin, attaccante svedese classificatosi al quarto posto della graduatoria del Pallone d'Oro del 1994, ha giocato in carriera con i colori di Parma, Leeds United e Crystal Palace, per poi chiudere la sua carriera in patria con l'Hudiksvalls ABK. Si è ritirato dal calcio a soli 28 anni e, una volta incontrato l'inventore Goran Edlund, ha deciso di cambiare vita e di investire nel mercato degli aspirapolvere con Twinner. Nella sua vita, oltre ad essere straordinario protagonista di Usa '94, è stato anche un giocatore di poker professionista.