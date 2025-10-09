Tragedia in Cina, immagini terrificanti: calciatore contro i cartelloni, si rompe il collo

Un infortunio terrificante, quello che ha avuto luogo in Cina. Il calciatore del Guangxi Pingguo, Samuel Asamoah , ha riportato varie fratture al collo e danni ai nervi in seguito allo scontro con un cartellone pubblicitario . Il calciatore è a grave rischio di paraplegia .

Asamoah, terribile infortunio al collo: "Rischio di paraplegia grave"

Asamoah, calciatore togolese, ha subito lo scontro in seguito a un contrasto con un avversario si è scontrato con i tabelloni pubblicitari al led a bordo campo. Il 31enne, dopo aver sbattuto la testa, è rimasto a terra. Il giocatore è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico. "È a rischio di paraplegia grave e salterà tutte le partite rimanenti di questa stagione. Anche la sua carriera potrebbe essere seriamente compromessa". Questo quanto riportato dal club.