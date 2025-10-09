Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Tragedia in Cina, immagini terrificanti: calciatore contro i cartelloni, si rompe il collo

Asamoah, calciatore del Guangxi Pingguo, ha sbattuto la testa a bordo campo. Immediato l'intervento chirurgico
Tragedia in Cina, immagini terrificanti: calciatore contro i cartelloni, si rompe il collo
1 min

Un infortunio terrificante, quello che ha avuto luogo in Cina. Il calciatore del Guangxi Pingguo, Samuel Asamoah, ha riportato varie fratture al collo danni ai nervi in seguito allo scontro con un cartellone pubblicitario. Il calciatore è a grave rischio di paraplegia.

Asamoah, terribile infortunio al collo: "Rischio di paraplegia grave"

Asamoah, calciatore togolese, ha subito lo scontro in seguito a un contrasto con un avversario si è scontrato con i tabelloni pubblicitari al led a bordo campo. Il 31enne, dopo aver sbattuto la testa, è rimasto a terra. Il giocatore è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico. "È a rischio di paraplegia grave e salterà tutte le partite rimanenti di questa stagione. Anche la sua carriera potrebbe essere seriamente compromessa". Questo quanto riportato dal club.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Terribile incidente per EliaCalcio in lutto, morto Billy Vigar a 21 anni