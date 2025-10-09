Dove vedere Stati Uniti-Italia al Mondiale Under 20 in tv? Sky o Rai, orario

L'Italia affronta gli Stati Uniti nella gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale Under 20. Secondi nel girone D, alle spalle dell'Argentina, gli azzurrini del ct Carmine Nunziata sono pronti a iniziare la fase a eliminazione diretta. Gli Stati Uniti di Cremaschi, talento del Parma, hanno invece vinto il girone E.
Stati Uniti-Italia Under 20, l'orario
Stati Uniti-Italia Under 20 è in programma oggi, giovedì 9 ottobre, alle ore 21:30, all'Estadio El Teniente di Rancagua, in Cile.
Dove vedere Stati Uniti-Italia Under 20 in diretta tv
Stati Uniti-Italia Under 20 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport (in HD sul canale 58 del digitale terrestre, in SD sul canale 146).
Stati Uniti-Italia Under 20, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Rai Play e FIFA+. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni tramite App Store e Play Store. Potrete seguire Stati Uniti-Italia Under 20 anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Stati Uniti-Italia Under 20, le probabili formazioni
STATI UNITI (4-3-3): Beaudry; Baker-Whiting, Cobb, Wynder, Bonbino; Cremaschi, Soma, Corcoran; Brennan, Zambrano, Gozo. Ct: Mitrovic.
ITALIA (3-4-2-1): Nunziante; Natali, Corradi, Sardo; Idele, Mannini, Sala, Cama; Mosconi, Romano; Idrissou. Ct: Nunziata.
