Calcio giovanile, c'è chi torna alla strada

L'Aldini, società del Milanese, ha inserito da questa stagione la quarta seduta di allenamento per le categorie Under 15 - 14 e 13. La seduta di gioco libero, intende cercare di replicare quello che era una volta il calcio di strada o dell’oratorio.
90 minuti di partita libera a 5/7 giocatori, squadre scelte direttamente dai capitani designati, niente divise o casacche, ognuno con la maglia che preferisce, nessuna regola o tutte le regole, decidono i partecipanti, portiere volante, tre angoli un rigore, il tutto chiaramente sotto la visione di un istruttore con il compito solo di evitare risse o litigi.
Obiettivo dell’esperimento, stimolare le qualità tecniche del singolo giocatore liberandolo da vincoli tattici, migliorare la visione periferica non avendo colori di riferimento (casacche o magliette da gara), incrementare la fiducia in se stessi abituandoli a dover fare delle scelte, aumentare la velocità della giocata essendoci compagni ed avversari di età diverse, mantenere una elevata intensità di gioco non essendoci tempi morti.
Se otterremo dei risultati tangibili o misurabili, lo allargheremo anche ad altre categorie o lo replicheremo per due giorni settimana.
Mancherà solo la mamma che chiama perché pronta la cena.