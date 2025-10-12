Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
McTominay fa volare la Scozia: gol da centravanti vero con la Bielorussia! E le Far Oer vedono il Mondiale 

Il centrocampista del Napoli segna una rete importantissima facendo vincere la sua nazionale: i dettagli
2 min

McTominay on fire. Il centrocampista del Napoli ha segnato un gol da attaccante puro durante Scozia-Bielorussia, partita  terminata con il punteggio di 2-1 per i padroni di casa e valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026. McTominay ha raccolto al centro dell'aera un pallone, l'ha stoppato in un fazzoletto e poi in una frazione di secondo ha fatto partite un tiro di sinistro che si è spento all'angolino basso. In campo c'era anche l'altro azzurro Gilmour, mentre il primo gol è stato realizzato da Adams del Torino. In classifica Scozia momentaneamente prima nel gruppo C con 10 punti, a +3 sulla Danimarca in campo stasera contro la Grecia.  

Qualificazioni Mondiali, sorpresa Far Oer 

Vincono anche Olanda e Far Oer nelle gare pomeridiane valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026, oltre a Cipro che si è posto in casa del San Marino per 4-0. Nel girone G, l'Olanda ha battuto nettamente la Finlandia per 4-0 con le reti di Malen, Van Dijk, Depay nel primo tempo e di Gakpo nella ripresa. Orange saldamente primi con 16 punti a +10 sulla Polonia che ha però due gare in meno e sulla stessa Finlandia. Nel Girone L, successo incredibile delle Isole Far Oer per 2-1 sulla Repubblica Ceca. Per i padroni di casa a segno Sorensen e Agnarsson, per i cechi non basta il momentaneo pari di Karabec. In classifica Fer Oer terzo, a -1 dalla stessa Repubblica Ceca e dalla Croazia in campo questa sera contro Gibilterra.

 

 

 

