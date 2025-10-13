Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia U19, basta Merola per battere la Scozia. Bollini: "Ci sono due aspetti da migliorare"

Una rete dell'ala della Juve ha deciso l'amichevole giocata dagli azzurrini a Isernia. Il commento del ct a fine gara
2 min

Grazie a un gol al 28' di Merola, ala di proprietà della Juventus, l'Italia Under 19 ha battuto 1-0 i pari età della Scozia in amichevole allo stadio Lancellotta di Isernia. Un successo che va ad aggiungersi al pareggio 1-1 di tre giorni fa a Campobasso contro gli stessi avversari.

Bollini dopo Italia-Scozia Under 19: "Vittoria meritata"

A fine gara il ct Bollini ha commentato: “Al di là del risultato, che è meritato, sono molto soddisfatto della prestazione della squadra, specialmente nel primo tempo. Abbiamo avuto il dominio del gioco, riuscendo a sviluppare la manovra d’attacco sia centralmente sia sulle corsie laterali. Rispetto alla prima partita, dove avevamo fatto bene nella prima frazione, andando in vantaggio, per poi sbandare nella ripresa e subire il gol del pareggio, oggi i ragazzi sono andati migliorando. Per la mole di gioco sviluppata nelle due partite, dobbiamo migliorare sotto porta, nelle conclusioni e nei duelli individuali. Il lavoro e il senso del gruppo sono gli aspetti su cui abbiamo puntato andando oltre le assenze”.

Tutte le news di Calcio

