Yousef, il talento di Gaza che ha commosso tutti: "Tifo Napoli e sogno l'Italia, spero che..."

Yousef è un po' più tranquillo dopo l'accordo di pace tra Israele e Hamas che ha interrotto i bombardamenti su Gaza . Però il suo sogno è sempre quello di venire a giocare in Italia. È un ragazzo di 21 anni, grande talento (come tanti palestinesi, assicura) ma la guerra ha cambiato per sempre la sua vita. Per fuggire dalle bombe ha lanciato un appello sui social, dove conta migliaia di follower nonostante non riesca più a postare quasi nulla: cercava una squadra disposta ad accoglierlo in Europa. Il Sibilla Bacoli, squadra che milita nell'Eccellenza Campana, si è mossa per tesserarlo. Yousef è al lavoro per aprire un corridoio umanitario e trasferirsi in Italia con tutta la sua famiglia. Al momento vive in una tenda a Gaza, e anche se le condizioni stanno pian piano migliorando, le difficoltà sono sempre enormi.

Come state tu e la tua famiglia, e dove vi trovate ora?

Grazie a Dio, la mia famiglia ed io stiamo bene, e ora viviamo in una tenda".

Come stai vivendo questo momento, ora che è stato annunciato un accordo di pace?

"Dopo l’annuncio del cessate il fuoco, la situazione ha cominciato a migliorare un po’. Non ci sono più bombardamenti né sparatorie, e abbiamo iniziato a sentirci un po’ più al sicuro, ma la situazione del Paese è ancora sotto zero. Non c’è alcun significato nella vita qui adesso".

Quanto ti sta aiutando il calcio in questo momento, segui la Serie A?

"Attualmente non seguo molto il calcio a causa della mancanza di stabilità della connessione internet nella zona in cui sono stato sfollato, ma tifo per il Napoli e ovviamente amo il calcio italiano e il popolo italiano. Spero di poter venire da voi presto".

Chi è il tuo idolo?

"Il mio giocatore preferito è ovviamente Cristiano Ronaldo".

Come stanno andando le procedure per il tuo arrivo in Italia? Sei emozionato?

"Le procedure sono già iniziate. Il club ha cominciato a comunicare con il Ministero degli Affari Esteri, ma ci vuole del tempo. Alcuni scrivono che sono già riuscito a uscire da Gaza e che mi trovo ora in Italia, ma questa notizia non è vera. Sono ancora bloccato a Gaza in questo momento, quindi ho bisogno che continuiate a parlare di me e a sostenere la mia richiesta di evacuazione. E sono molto felice di unirmi al Sibilla Bacoli. Ho visto alcuni video dei loro gol. Sono davvero una grande squadra".

Hai lanciato una campagna di raccolta fondi, come sta andando?

"Sì, ho già lanciato una campagna di donazioni, ma non sta andando bene. Non so perché. Il link è nella mia biografia su Instagram (yousef._.jendeya.10). Spero possiate aiutarmi".

Quanto aiuta il calcio i giovani palestinesi nella tua situazione?

"Il calcio palestinese era una fonte di sostegno e di reddito per molti giovani prima della guerra, ma ora non c'è più niente. Tutti gli stadi sono stati distrutti. Molti giocatori e arbitri sono stati uccisi. E voglio dirvi che Gaza ha tanti talenti, ma sono oscurati a causa della guerra e della situazione che stiamo vivendo. Quindi dovete darci visibilità. Siamo esseri umani che meritano, come qualsiasi persona libera nel mondo".