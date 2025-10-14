TOKYO (Giappone) - Brutta sconfitta per il Brasile di Carlo Ancelotti , che ha chiuso il tour in Oriente perdendo 3-2 a Tokyo contro il Giappone. La Seleção, che venerdì scorso aveva vinto 5-0 in casa della Corea del Sud, stavolta ha gettato alle ortiche il vantaggio di 2-0 maturato nel primo tempo: al 26' Paulo Henrique ha battuto Suzuki, portiere del Parma , con un elegante esterno destro e al 32' Martinelli ha raddoppiato con una botta ravvicinata di sinistro, su assist dell'ex milanista Paquetá .

La rimonta del Giappone: vittoria storica

Nella ripresa però si è concretizzata l'incredibile rimonta del Giappone, che ha esaltato i quasi 45mila spettatori presenti allo stadio Ajinomoto: al 52' Minamino è andato a segno, approfittando di un incredibile svarione di Fabricio Bruno, al 62' Keito Nakamura ha firmato il pareggio, con un tiro deviato nella propria porta ancora da Fabricio Bruno, infine al 71' Ueda ha siglato il gol della vittoria nipponica con un portentoso colpo di testa, non trattenuto però dal portiere Hugo Souza, su azione di calcio d'angolo. Sia Giappone che Brasile sono già qualificati per il Mondiale 2026. È la prima storica vittoria del Giappone sul Brasile in 14 precedenti. È anche la seconda sconfitta del Brasile da quando Ancelotti è subentrato come ct a maggio, dopo quella esterna (1-0) contro la Bolivia, nelle qualificazioni ai Mondiali.