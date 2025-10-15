Lo stadio da un milioni di posti: l'incredibile struttura fatta tutta a mano

Impressionante e quasi ipnotico l'effetto visivo della scultura, creata dal 59enne artista statunitense nel 2008 (in collaborazione con lo studio di architettura Bligh Voller Nield), che lascia percepire insieme le sensazioni di monumentalità e intimità, di spettacolo e controllo. Proprio Pfeiffer sarà protagonista dal 31 ottobre al Lingotto di Torino con un intervento ospitato dalla Pinacoteca Agnelli (realizzato grazie alla collaborazione con Juventus) che si intitola 'Vitruvian Figure (Juventus)', "un’installazione sonora immersiva - si legge sul sito della Pinacoteca Agnelli - accompagnata da un’immagine in grande formato esposta sul billboard in due diversi punti della Pista 500", con cui l'artista " prosegue la sua indagine pluridecennale sul comportamento collettivo e lo spettacolo" .