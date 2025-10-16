"A Pirlo non piacevano Cristiano Ronaldo e Dybala quando era alla Juve": la rivelazione e la spiegazione dell'ex assistente

"Una cosa era chiara: a Pirlo non piaceva Dybala e Cristiano Ronaldo non era affatto adatto al suo stile di gioco". Così Alparslan Erdem , attuale allenatore dello Rabotnicki , club della Macedonia del Nord . Erdem è stato assistente di Pirlo al Karagumruk , in Turchia , dove l'ex centrocampista si trasferì nel 2022 dopo essere stato esonerato dalla Juventus al termine della stagione 2020/21 ed aver vinto la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia .

Erdem su Pirlo: "Non voleva Ronaldo, ma non c'era niente che potesse fare"

Intervenuto a un podcast del quotidiano tedesco Bild, Erdem ha spiegato che Pirlo preferiva avere un attaccante capace di esercitare una forte pressione sulle difese avversarie, cosa che non si adattava al profilo di Ronaldo: "Abbiamo fatto un'analisi dei dati. Pirlo voleva pressare alto e i dati mostravano che Cristiano Ronaldo era il peggiore nello sprint. Non lo voleva, ma non c'era niente che potesse fare. Era Cristiano Ronaldo".

"Pirlo preferiva Morata, perfetto per il suo 4-4-2"

Erdem ha poi aggiunto e concluso: "Pirlo preferiva molto di più Morata, che era perfetto per il suo 4-4-2. Il suo sistema non funzionava con Ronaldo, ma non poteva farci nulla". Pirlo allena attualmente il Dubai United negli Emirati Arabi Uniti dopo aver guidato la Sampdoria per 45 partite a cavallo tra il primo luglio 2023 e il 29 agosto 2024.