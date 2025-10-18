Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bentornati Numeri 10

Leggi il commento dedicato al ritorno dei fantasisti: sempre più protagonisti in serie A
Massimiliano Gallo
1 min

I corsi e ricorsi storici esistono anche nel calcio. E se nel Regno Unito sta persino tornando di moda il football kick and run, ossia lanci lunghi e meno possesso, le cose stanno cambiando anche altrove. In Italia ma non solo. Al momento è soltanto una tendenza, è presto per trarre conclusioni definitive, però qualcuno si è reso conto che allo stadio si va anche per assistere ai gesti tecnici. Il pressing alto può lasciare sbalorditi, non d

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte