Milan-Fiorentina, ci stanno prendendo per il protocollo

"Decine di disquisizioni sull'errore protocollare. Ma chi se ne frega: io voglio sapere se è rigore o no. Non mi interessa la violazione del protocollo Var. E come non interessa a me non interessa a milioni di appassionati. Questo non è rigore, come non era fallo quello di Torino. Marinelli ha valutato il tocco dal campo? Il Milan ha vinto, W il Milan. Ma siamo alle solite: ai rigorini".