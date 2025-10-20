Corriere dello Sport.it
Milan-Fiorentina, ci stanno prendendo per il protocollo© ANSA

Milan-Fiorentina, ci stanno prendendo per il protocollo

In un post su Instagram, il direttore del Corriere dello Sport-Stadio commenta l'episodio da moviola sul rigore assegnato nel finale ai rossoneri
Ivan Zazzaroni
1 min

Continua a far discutere l'episodio da moviola sul rigore assegnato ai rossoneri nel finale di Milan-Fiorentina. Ecco il parere del direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, pubblicato sul suo profilo Instagram:

"Decine di disquisizioni sull'errore protocollare. Ma chi se ne frega: io voglio sapere se è rigore o no. Non mi interessa la violazione del protocollo Var. E come non interessa a me non interessa a milioni di appassionati. Questo non è rigore, come non era fallo quello di Torino. Marinelli ha valutato il tocco dal campo? Il Milan ha vinto, W il Milan. Ma siamo alle solite: ai rigorini".

 

 

 

