Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ancelotti e la frecciata della figlia a Gattuso: "Non si sono più sentiti e papà..."

Katia Ancelotti parla del rapporto tra il tecnico e il suo ex centrocampista, del suo periodo al Napoli e del legame con i suoi ex calciatori
2 min
TagsGattusoAncelotti

Otto magici anni da allenatore e giocatore, con Carlo Ancelotti in panchina e Gennaro Gattuso nel centrocampo rossonero, tra successi e trionfi. Un rapporto stretto da mentore e allievo ma anche di amicizia, poi proseguito da allenatori negli scontri tra Milan e Napoli, prima che Gattuso finì sulla panchina azzurra sostituendo proprio Ancelotti. Secondo Katia, figlia di Ancelotti intervistata dal Corriere della Sera, il rapporto potrebbe essersi incrinato proprio in quel momento. E mentre Carlo vince e si diverte con il suo Brasile, Katia Ancelotti svela alcuni dettagli.

Ancelotti-Gattuso, la figlia Katia svela: "Non lo ha più chiamato"

"Non si sono più sentiti, nè visti - racconta Katia -. Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente. Rino non lo ha mai più chiamato, probabilmente si rivedranno al Mondiale, ci auguriamo tutti che l’Italia ci vada. Sarebbe bella una finale Brasile-Italia, l’ultima c’era stata nel 1994, papà era il secondo di Sacchi. Gattuso dov’era?!. È un dato di fatto. È storia".

Ancelotti e le critiche: "A Napoli..."

Poi ancora sul periodo al Napoli: "Non ha dato peso alle critiche. Intanto, lui non guarda i social. Mica leggeva o sentiva che a Napoli dicevano che era venuto a prendere la pensione? Quella cosa lì a me ha fatto malissimo, per esempio. A lui dispiace soltanto quando non riesce a fare il suo lavoro. Dai suoi ex calciatori mai sentito un commento negativo. Eppure dai racconti che ricevo quando si arrabbia è terribile. Di papà resta impressa la persona".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Gattuso- Kaladze, l 'abbraccioAncelotti: "Con il Brasile mi sto divertendo"