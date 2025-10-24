Ravanelli: "Scudetto Juve? Non può competere con Napoli, Inter e Milan". Poi cita Maldini, Del Piero e Totti 

Ai microfoni di Dribbling, Fabrizio Ravanelli ha parlato della sua visione di questa stagione in Serie A: "Milan e Inter si contenderanno lo scudetto fino alla fine. Sono convinto che Chivu stia facendo un gran lavoro, Allegri gode di tutta la mia stima perché e’ uno dei maggiori talenti che abbiamo in Italia". Impossibile non parlare della "sua" Juve: "Alla Juventus serve tempo, ad oggi non è in grado di competere con squadre come Napoli, Inter e Milan. Bisogna dare la possibilità a Comolli e a tutti i dirigenti di lavorare serenamente. Per la lotta allo scudetto credo ci vorra’ qualche anno. Ho conosciuto Comolli e mi ha dato l’impressione di avere quella conpetenza necessaria per far crescere il club". E poi una critica al sistema calcistico italiano: "In Italia ci sono tanti talenti che non giocano a causa di situazioni preferenziali a scapito di chi meriterebbe. Serve più professionalità, allenatori all’altezza della situazione soprattutto nelle scuole calcio e nei settori giovanili. Per crescere e’ fondamentale avere un maestro che sappia insegnare l’attivita’ di base".