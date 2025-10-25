Moviola Milan-Pisa: disastro Zufferli, sbavature e imprecisioni continue  

Serata con troppi errori per Luca Zufferli , quella del fischietto di Udine è stata una gestione abbastanza confusionaria, tra sbavature e imprecisioni continue.

Gol da annullare

La rete di Leao che sblocca il match andava annullata per una posizione di fuorigioco di Pavlovic. È pur vero che le linee guida indicano che se il tiro arriva dalla distanza e il portiere può vedere il pallone (col giocatore in offside distante), la posizione non è teoricamente punibile, ma la discriminante è che il difensore rossonero si muove verso la sfera e tenta anche di colpirla per girarla in rete. Tanti dubbi anche sull'interpretazione del contatto Moreo-Gabbia sull'1-2 di Nzola: la spinta dell'attaccante del Pisa, che frana sul difensore rossonero, è abbastanza evidente.

Rigori sì, ma troppo in fretta

Il gol del pareggio dei toscani arriva su calcio di rigore. Il braccio di De Winter è largo, Zufferli fischia immediatamente interrompendo l'azione: sul tiro di Tramoni c'è la parata di Maignan, ma in caso di gol si sarebbe verificato un incredibile cortocircuito. Leao, invece, chiede un calcio di rigore per un contatto con Calabresi, ma in questo frangente il tocco è lieve e non punibile. Nel primo tempo manca un giallo ad Aebischer che col secondo sarebbe stato espulso.

VAR: Gariglio 5

In una serata negativa (e abbastanza nervosa) per tutta la squadra arbitrale non aiuta di certo Zufferli.