lunedì 27 ottobre 2025
Serie A, torna il calcio in chiaro su DAZN: domenica c'è Milan-Roma

Il big match sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma televisiva che trasmetterà in questa modalità cinque partite a campionato fino al 2029
MILANO - Il calcio torna in chiaro su DAZN. Domenica prossima la piattaforma televisiva trasmetterà il big match di campionato tra Milan-Roma in programma a San Siro alle ore 20.45. Fino al 2029 DAZN potrà  trasmettere un numero limitato di partite (fino a un massimo di cinque partite a campionato) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione. Un’opportunità che rientra nel pacchetto dei diritti tv acquisiti dalla piattaforma di live streaming. Nel 2024-25 i match trasmessi in chiaro sono stati Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juve-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juve.

Serie A, Milan-Roma diretta tv in chiaro

Dopo l'esordio della scorsa stagione, anche per l’attuale campionato DAZN offrirà cinque partite di Serie A visibili in chiaro e gratuitamente. La programmazione delle partite partirà da domenica prossima quando sulla piattaforma sarà visibile a tutti il big match Milan-Roma in programma alle 20.45 in esclusiva su DAZN. Il prepartita si accenderà  già dalle 19.30 con Fuoriclasse - show della domenica condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Federica Zille - per accompagnare i tifosi fino al fischio d'inizio in una serata che promette spettacolo dentro e fuori dal campo.

