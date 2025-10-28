Pagliuca furioso: "Arbitri, non se ne può più! Rigorini e Var, più polemiche di prima"

BOLOGNA - Ha vissuto una brillante carriera tra i pali, ha vinto lo storico scudetto della Sampdoria, una coppa Uefa con l’Inter ed è stato lungamente protagonista con la maglia della Nazionale Italiana. Gianluca Pagliuca - un passato da grande portiere - polemizza con le ultime direzioni arbitrali che stanno condizionando il campionato di Serie A. Sulle colonne del Resto del Carlino, l’ex numero uno del Bologna critica l’introduzione del Var. “Gli errori, le polemiche e e moviole c’erano anche quando giocavo io - afferma - ma l’introduzione del Var ha peggiorato la situazione: sarebbe dovuto servire per agevolare il lavoro degli arbitri e per evitare gli errori, è accaduto l’esatto contrario. Se il Var deve essere usato in questo modo, tanto vale toglierlo. A Firenze La Penna ha dato due rigorini alla Fiorentina, mentre ha negato due rigori che c'erano al Bologna”.