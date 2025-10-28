Addio a Ricchetti, eroe della Salernitana di Delio Rossi

SALERNO - Una terribile notizia ha scosso il mondo granata questa mattina: Carlo Ricchetti non c’è più. “Il re del taglio”, come è stato sempre chiamato per il suo modo di interpretare alla perfezione il ruolo di esterno nel 4-3-3 di Delio Rossi, è stato stroncato da una malattia nella sua Foggia. La Salernitana, con una nota, si è stretta alla moglie Antonella ed ai figli. Ricchetti ha collezionato 157 presenze in granata tra il 1993 ed il 1998, segnando 25 gol e conquistando la promozione in B nel 1994 e quella in A nel 1998. È stato anche allenatore del settore giovanile granata nella stagione 2005/2006. «La figura di Carlo Ricchetti resterà indelebile nella storia granata. Grazie, Carlo», conclude la Salernitana. Sarebbe significativo se il club di Iervolino prendesse in considerazione l’ipotesi di ritirare la maglia numero 7 per i valori umani, oltre che tecnici, che Carlo Ricchetti ha espresso da giocatore. Intanto, la società granata ha chiesto alla Lega Pro di far osservare, in occasione di Latina-Salernitana, un minuto di raccoglimento e di poter indossare il lutto al braccio. I funerali di Carlo Ricchetti si terranno domani alle 15 a Foggia nella chiesa del Carmine Nuovo.