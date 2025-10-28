Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
Addio a Ricchetti, eroe della Salernitana di Delio Rossi

Beniamino dei tifosi granata che gli avevano dato l'appellativo di "Re del taglio" per la sua capacità di interpretare alla perfezione il ruolo di esterno, giocò cinque stagioni dal 1993 al 1998 a Salerno. Si è spento dopo una breve malattia a Foggia. Il cordoglio della Salernitana e del presidente Iervolino. Oggi i funerali. Minuto di raccogliemento e lutto al braccio a Latina.
di Franco Esposito
1 min

SALERNO - Una terribile notizia ha scosso il mondo granata questa mattina: Carlo Ricchetti non c’è più. “Il re del taglio”, come è stato sempre chiamato per il suo modo di interpretare alla perfezione il ruolo di esterno nel 4-3-3 di Delio Rossi, è stato stroncato da una malattia nella sua Foggia. La Salernitana, con una nota, si è stretta alla moglie Antonella ed ai figli. Ricchetti ha collezionato 157 presenze in granata tra il 1993 ed il 1998, segnando 25 gol e conquistando la promozione in B nel 1994 e quella in A nel 1998. È stato anche allenatore del settore giovanile granata nella stagione 2005/2006. «La figura di Carlo Ricchetti resterà indelebile nella storia granata. Grazie, Carlo», conclude la Salernitana. Sarebbe significativo se il club di Iervolino prendesse in considerazione l’ipotesi di ritirare la maglia numero 7 per i valori umani, oltre che tecnici, che Carlo Ricchetti ha espresso da giocatore. Intanto, la società granata ha chiesto alla Lega Pro di far osservare, in occasione di Latina-Salernitana, un minuto di raccoglimento e di poter indossare il lutto al braccio. I funerali di Carlo Ricchetti si terranno domani alle 15 a Foggia nella chiesa del Carmine Nuovo.

