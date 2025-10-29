Superlega, il Tribunale di Madrid dà ragione al Real: "La Uefa ha abusato di posizione dominante"

Prosegue la querelle legata alla possibile creazione di una Superlega . Un nuovo capitolo è stato scritto oggi dal Tribunale di Madrid , che ha di fatto dato ragione al Real Madrid di Florentino Perez , confermando che la Uefa di Ceferin ha " abusato della propria posizione dominante nel tentativo di impedire la creazione di una competizione alternativa nel 2021, ostacolando la libera concorrenza imponendo restrizioni ingiustificate e sproporzionate".

Superlega, il Real Madrid esulta e attacca la Uefa: "Ha abusato della propria posizione dominante"

Questa la nota ufficiale con cui il Real di Florentino Perez ha accolto la nuova sentenza del Tribunale di Madrid in chiave Superlega: "La sentenza conferma che la UEFA ha gravemente violato il diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza nel caso della Super League, in linea con la sentenza della CGUE, abusando della propria posizione dominante. Questa sentenza - si legge - apre la strada a sostanziali richieste di risarcimento per i danni subiti dal club. Il Real Madrid riferisce inoltre che nel corso del 2025 si sono svolte ampie discussioni con alti funzionari della UEFA per trovare il modo di realizzare le riforme necessarie, ma non è stato raggiunto alcun accordo in merito a una governance più trasparente, alla sostenibilità finanziaria, alla tutela della salute dei giocatori e ai miglioramenti dell’esperienza dei tifosi, comprese le opzioni di visione gratuite e accessibili a livello globale come quelle utilizzate per la Coppa del mondo per club FIFA. Di conseguenza, il club annuncia che continuerà a lavorare per il bene del calcio mondiale e dei tifosi, chiedendo nel contempo alla UEFA un risarcimento per i danni ingenti subiti".