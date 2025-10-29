FIFA e DAZN lanciano la nuova era del calcio digitale: nel 2026 arriva la piattaforma globale FIFA+

FIFA e DAZN uniscono nuovamente le forze per compiere un passo storico nell’evoluzione del calcio digitale. Dopo il successo della FIFA Club World Cup 2025™ , le due realtà hanno annunciato il rilancio globale di FIFA+ , la piattaforma che nel 2026 diventerà la “Global Home of Football” , ospitata direttamente su DAZN , leader mondiale nell’intrattenimento sportivo. Il nuovo progetto mira a rivoluzionare l’esperienza dei tifosi, offrendo contenuti live e on-demand , highlights esclusivi e approfondimenti su oltre 100 campionati e nazionali maschili e femminili . La piattaforma integrerà anche un servizio di news multicanale in più lingue , con aggiornamenti orari, programmi di analisi settimanali e una vasta selezione di documentari, interviste e serie originali.

Una piattaforma gratuita e globale, con contenuti premium e interattivi

FIFA+ sarà accessibile gratuitamente a livello mondiale, con la possibilità di sottoscrivere servizi premium a pagamento per accedere a contenuti esclusivi: dai gol più recenti alle statistiche in tempo reale, fino a esperienze interattive e social con influencer e appassionati di tutto il mondo. La piattaforma sfrutterà la portata globale, la tecnologia e la rete distributiva di DAZN, unendo la forza del marchio FIFA con la competenza editoriale e mediatica del gruppo. L’obiettivo è offrire uno spazio unico in cui i tifosi possano vivere, condividere e approfondire la loro passione per il calcio, in un ambiente completamente personalizzato. “Spingerci oltre i confini dell’innovazione è ciò che ci contraddistingue – ha spiegato Mattias Grafström, Segretario Generale FIFA – e grazie a DAZN possiamo offrire ancora più esperienze, emozioni e intrattenimento ai tifosi di tutto il mondo”. Anche Shay Segev, CEO di DAZN Group, ha sottolineato l’importanza strategica della collaborazione: “La nuova piattaforma globale di calcio rappresenta una tappa fondamentale per la nostra partnership con FIFA. Dal prossimo anno milioni di tifosi potranno accedere gratuitamente a contenuti calcistici di altissimo livello, arricchendo ulteriormente l’offerta di DAZN.”