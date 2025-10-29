Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
FIFA e DAZN lanciano la nuova era del calcio digitale: nel 2026 arriva la piattaforma globale FIFA+

FIFA e DAZN lanciano la nuova era del calcio digitale: nel 2026 arriva la piattaforma globale FIFA+

La "Global Home of Football" offrirà contenuti live, on-demand e news multilingue per i tifosi di tutto il mondo
2 min
TagsFifaDazn

FIFA e DAZN uniscono nuovamente le forze per compiere un passo storico nell’evoluzione del calcio digitale. Dopo il successo della FIFA Club World Cup 2025™, le due realtà hanno annunciato il rilancio globale di FIFA+, la piattaforma che nel 2026 diventerà la “Global Home of Football”, ospitata direttamente su DAZN, leader mondiale nell’intrattenimento sportivo. Il nuovo progetto mira a rivoluzionare l’esperienza dei tifosi, offrendo contenuti live e on-demand, highlights esclusivi e approfondimenti su oltre 100 campionati e nazionali maschili e femminili. La piattaforma integrerà anche un servizio di news multicanale in più lingue, con aggiornamenti orari, programmi di analisi settimanali e una vasta selezione di documentari, interviste e serie originali.

Una piattaforma gratuita e globale, con contenuti premium e interattivi

FIFA+ sarà accessibile gratuitamente a livello mondiale, con la possibilità di sottoscrivere servizi premium a pagamento per accedere a contenuti esclusivi: dai gol più recenti alle statistiche in tempo reale, fino a esperienze interattive e social con influencer e appassionati di tutto il mondo. La piattaforma sfrutterà la portata globale, la tecnologia e la rete distributiva di DAZN, unendo la forza del marchio FIFA con la competenza editoriale e mediatica del gruppo. L’obiettivo è offrire uno spazio unico in cui i tifosi possano vivere, condividere e approfondire la loro passione per il calcio, in un ambiente completamente personalizzato. “Spingerci oltre i confini dell’innovazione è ciò che ci contraddistingue – ha spiegato Mattias Grafström, Segretario Generale FIFA – e grazie a DAZN possiamo offrire ancora più esperienze, emozioni e intrattenimento ai tifosi di tutto il mondo”. Anche Shay Segev, CEO di DAZN Group, ha sottolineato l’importanza strategica della collaborazione: “La nuova piattaforma globale di calcio rappresenta una tappa fondamentale per la nostra partnership con FIFA. Dal prossimo anno milioni di tifosi potranno accedere gratuitamente a contenuti calcistici di altissimo livello, arricchendo ulteriormente l’offerta di DAZN.”

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Superlega, il Tribunale di Madrid dà ragione al RealMilan-Como a Perth