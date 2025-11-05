Torino trionfa al Trofeo Caroli Hotels Under 13

Percorsi, premi e protagonisti del torneo

Il Torino ha compiuto un percorso brillante, eliminando Secyd, Nick Bari, Football Academy Andria, Juventus (ai rigori) e Virtus Francavilla. Anche la Lazio ha mostrato grande qualità, superando Virtus Calcio Foggia, Nuova Taras, Franco Selvaggi, Fiorentina e Levante Azzurro. Al termine del torneo sono stati assegnati diversi riconoscimenti individuali: Premio Stella del Torneo (7 premiati): Villani (Levante Azzurro), Falasconi (Lodigiani), Lipari (Virtus Francavilla), Ciamberlano (Lazio), Piazza (Atalanta), Greco (Lecce), Barbanera (Torino). Premio Miglior Giocatore: Venturi (Fiorentina); Premio Miglior Allenatore: Fabrizio Avenati (Torino); Premio Fair Play: Atalanta; Premio Fedeltà: Etra Barletta; Premio Arbitro della finale: Luca Fracasso Sezione AIA di Casarano. Il torneo si è svolto tra Gallipoli, Alezio, Melissano, Taviano, Salve, Parabita, Nardò e Gallipoli Montefiore, confermandosi come una delle manifestazioni giovanili più importanti del panorama nazionale. Grande soddisfazione da parte dell'organizzazione dell'Asd Capo di Leuca, coordinata dal Gruppo Caroli Hotels, con Mario Caputo e Daniele Pisacane che hanno sottolineato non solo il valore sportivo dell'evento, ma anche il suo impatto turistico sul territorio. Prossimi appuntamenti già in programma: dal 4 al 7 dicembre spazio all'Under 15 Femminile, mentre dal 12 al 17 si tornerà in campo per la 22ª edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 14.