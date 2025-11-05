Torino trionfa al Trofeo Caroli Hotels Under 13
Il Torino conquista la 10ª edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 13, superando la Lazio in una finale intensa ed equilibrata andata in scena allo stadio Antonio Bianco di Gallipoli. A decidere il match è stato un tiro da lontano di Bicego Palesa nei minuti di recupero, regalando ai giovani granata un successo prestigioso.
Percorsi, premi e protagonisti del torneo
Il Torino ha compiuto un percorso brillante, eliminando Secyd, Nick Bari, Football Academy Andria, Juventus (ai rigori) e Virtus Francavilla. Anche la Lazio ha mostrato grande qualità, superando Virtus Calcio Foggia, Nuova Taras, Franco Selvaggi, Fiorentina e Levante Azzurro. Al termine del torneo sono stati assegnati diversi riconoscimenti individuali: Premio Stella del Torneo (7 premiati): Villani (Levante Azzurro), Falasconi (Lodigiani), Lipari (Virtus Francavilla), Ciamberlano (Lazio), Piazza (Atalanta), Greco (Lecce), Barbanera (Torino). Premio Miglior Giocatore: Venturi (Fiorentina); Premio Miglior Allenatore: Fabrizio Avenati (Torino); Premio Fair Play: Atalanta; Premio Fedeltà: Etra Barletta; Premio Arbitro della finale: Luca Fracasso Sezione AIA di Casarano. Il torneo si è svolto tra Gallipoli, Alezio, Melissano, Taviano, Salve, Parabita, Nardò e Gallipoli Montefiore, confermandosi come una delle manifestazioni giovanili più importanti del panorama nazionale. Grande soddisfazione da parte dell'organizzazione dell'Asd Capo di Leuca, coordinata dal Gruppo Caroli Hotels, con Mario Caputo e Daniele Pisacane che hanno sottolineato non solo il valore sportivo dell'evento, ma anche il suo impatto turistico sul territorio. Prossimi appuntamenti già in programma: dal 4 al 7 dicembre spazio all'Under 15 Femminile, mentre dal 12 al 17 si tornerà in campo per la 22ª edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 14.