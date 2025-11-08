Sandro Mazzola ricorda Superga: "Nessuno mi diceva cosa fosse successo"

Nel giorno del suo complenno, Sandro Mazzola ha parlato ai microfoni della Figc e ha ricordato la tragedia di Superga, dove perse la vita anche suo padre Valentino: "È stata una cosa molto strana. Tutti mi abbracciavano, ma nessuno mi diceva quello che era successo". Sandro aveva solo sei anni, e dopo la scomparsa si trasferisce da Torino a Cassano d’Adda, il paese natale del papà: "Andavo sempre in giro con la palla", ha ricordato parlando della sua infanzia. "Palleggi, testa e piede, poi mi nascondevo perché altrimenti i nonni mi portavano via il pallone. Sapevo che dovevo dribblare, tirare in porta, fare gol, ma che potevo diventare forte non l’ho mai pensato. Quando mi dicevano che ero bravo, guardavo in cielo e pensavo al mio papà".Negli anni diventa una bandiera dell'Inter e un pilastro della Nazionale, insieme a Gianni Rivera: "Ci misero uno contro l’altro per noi però non era un ‘uno contro l’altro’, ma uno che cercava di giocare meglio dell’altro. Questo ci faceva fare delle grandi cose. Io mi sono arrabbiato e si è arrabbiato anche Rivera. Non capivamo. Forse avremmo dovuto essere più intelligenti e capire perché si era arrivati a fare una cosa del genere, ma non ci riuscimmo. Noi volevamo giocare e basta”.