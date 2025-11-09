Corriere dello Sport.it
domenica 9 novembre 2025
Il mondo del calcio scende in campo per la ricerca al fianco di Fondazione Airc

La squadra di "Un Gol per la Ricerca" si schiera per rendere il cancro sempre più curabile: nella formazione c'è anche Gigi Buffon
4 min
TagsAircBuffon

Da venerdì 7 novembre si rinnova l’appuntamento con Un Gol per la Ricerca, storica campagna che quest’anno si inserisce nel ricco calendario di eventi del sessantesimo di Fondazione AIRC. I campioni del calcio, le squadre della Serie A Enilive e gli Azzurri si schierano compatti al fianco di oltre 5.400 ricercatrici e ricercatori scendendo in campo per la ricerca. Una vera e propria mobilitazione corale del mondo del pallone possibile grazie al prezioso sostegno di FIGC, Lega Calcio Serie A, Enilive e AIA, e al supporto dei media sportivi. Il fischio di inizio di Un Gol per la Ricerca è stato dato venerdì 7 novembre, in occasione del primo anticipo dell’undicesima giornata di campionato, e proseguirà via via su tutti i campi della Serie A Enilive per arrivare fino alle partite di qualificazione ai mondiali Moldova-Italia di giovedì 13 e Italia-Norvegia di domenica 16 novembre.  Calciatori, allenatori e arbitri invitano tifosi e appassionati a unirsi alla squadra di chi crede nella ricerca facendo tanti gol per rendere il cancro sempre più curabile attraverso le donazioni con SMS o chiamate da telefono fisso al numero 45521 o con carta di credito su airc.it. 

La squadra dell'Airc: c'è Buffon

La straordinaria formazione AIRC è guidata da Gianluigi Buffon e vede schierati in campo ricercatori, volontari, ambassador, partner, donatori e persone che hanno affrontato la malattia. Importanti conferme anche dagli ambassador AIRC: Francesco Acerbi, Lorenzo De Silvestri, Claudio Marchisio. Tutti pronti a vestire, ancora una volta, la maglia AIRC per rinnovare il loro impegno al fianco degli scienziati e promuovere attraverso i loro canali social messaggi di sensibilizzazione sui temi della prevenzione e sul valore della ricerca. AIRC è il principale finanziatore non profit della ricerca oncologica nel nostro Paese, eroga complessivamente circa il 70% dei fondi totali destinati alla ricerca competitiva. Investimenti che contribuiscono a produrre risultati tangibili. Oggi le probabilità di guarigione sono notevolmente aumentate: il 50% circa delle persone che ricevono una diagnosi può guarire. Tuttavia, l’incidenza di molti tipi di tumore è ancora elevata: lo scorso anno soltanto nel nostro Paese ci sono state oltre 390.000 nuove diagnosi, più di mille al giorno. Per questo è necessario continuare a investire per garantire continuità e adeguati finanziamenti al lavoro di medici e ricercatori impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci. Dai campioni del rettangolo verde ai campi virtuali dei tantissimi appassionati di Fantacalcio®. Quadronica, editore del portale Fantacalcio.it, in collaborazione con Lega Calcio Serie A, conferma il supporto a Fondazione AIRC per la campagna Un Gol per la Ricerca coinvolgendo la sua grande community. Dal 10 al 16 novembre l’App Leghe Fantacalcio avrà i campi virtuali brandizzati AIRC attraverso i led a bordo campo e inviterà i suoi utenti a donare attraverso un pop-up dedicato. L’unico modo per vincere la partita contro il cancro è giocare tutti nella stessa squadra e avere come obiettivo quello di fare gol per la ricerca che cura.  

