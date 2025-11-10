Operazione Nostalgia torna a Roma: annunciato già un grande ospite

"A 10 anni dal primo evento all’Anco Marzio di Ostia e dopo il grande successo negli stadi di tutta Italia, Operazione Nostaglia torna a Roma. Siamo felici che il 28 marzo, al Palazzetto dello Sport all’Eur, tantissimi campioni che hanno fatto la storia del calcio mondiale si sfideranno in un triangolare per il primo raduno indoor, regalando emozioni incredibili a tantissimi tifosi e appassionati. Ci sarà un villaggio aperto e gratuito tutto il giorno per vivere un’atmosfera di festa. Questo evento arricchisce il programma di grandi appuntamenti internazionali di Roma, una città sempre più viva. La presenza di così tanti campioni mondiali, personaggi entrati nei cuori di tutti, è preziosa perché è il motore più forte per avvicinare giovani e meno giovani alla pratica sportiva”. Lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale durante la conferenza stampa di presentazione in Campidoglio con Hernanes, Candela e Perrotta.



“I nomi dei partecipanti verranno annunciati nelle prossime settimane. Oggi - dice Onorato - posso spoilerare solo il primo dei tanti campioni che saranno presenti: Juan Sebastian Veron. Crediamo che il nostro Palazzo debba tornare a proporre sport per il pubblico - sottolinea l’Ing. Claudio Carserà, Amministratore Delegato di Eur Spa - per questo motivo siamo molto contenti che la prima edizione indoor del Raduno di Operazione Nostalgia si svolga al Palaeur. É il luogo ideale per permettere alle famiglie di vivere a contatto con i campioni”.



Alcuni di quelli che il 28 marzo saranno protagonisti in campo hanno testimoniato all’interno dell’Aula Giulio Cesare la bontà di questa iniziativa. “Un pallone che resta chiuso in un garage non ha motivo di esistere - ha spiegato il brasiliano - Credo fortemente nella sua capacità di suscitare emozioni, per questo è bellissimo ogni volta tornare in campo e condividere la nostra esperienza conio pubblico”. Gli fa eco Simone Perrotta: “Credo che noi abbiamo una grande responsabilità. La Nostalgia a cui si fa riferimento altro non è che la Memoria, un valore che va coltivato e diffuso tra i più giovani. Per questo mi auguro che il movimento legato a Operazione Nostalgia possa durare a lungo nel tempo”. “Dopo la famiglia viene il calcio - aggiunge Vincent Candela - con tutti i suoi valori. Grazie a chi ci permette di scendere ancora in campo e a chi riesce a mantenere vivo l’amore per questo sport”.



Tra questi Andrea Bini, il Founder di Operazione Nostalgia. “Tornare a Roma - sottolinea emozionato - a distanza di dieci anni dalla prima volta, dove tutto è cominciato e presentare un evento del genere all’interno di una sala tanto prestigiosa, alla presenza dell’Assessore e di tutte le personalità presenti, per me è motivo di grande orgoglio. Ringrazio Max Tonetto, che sin dal principio ha sostenuto questo progetto. Al Palazzo dello Sport inizierà un nuovo percorso, al chiuso. Abbiamo ristretto il campo per aumentare lo spettacolo e per permettere alla gente di vivere l’esperienza ancora più a contatto con i grandi campioni del passato. A Roma si sfideranno tre selezioni, quella italiana, il Resto d’Europa e il Resto del Mondo. Sarà un grande spettacolo, che vi invitiamo a vivere sin dal mattino, quando nei pressi dell’impianto verrà allestito un Fan Village dedicato ai tifosi di tutta Italia. Vogliamo sia una grande festa, che speriamo di ripetere costantemente negli anni a venire”.



