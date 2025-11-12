Mondiale U-17 in Qatar. Il segretario della FIFA: "Un paradiso per gli appassionati"

Il Segretario della FIFA: "Ottimo lavoro da parte del Qatar, un paradiso"

Il Mondiale u-17 2025 è il primo della storia con 48 squadre partecipanti, oltre a essere il primo di cinque tornei che si terranno fino al 2029 in Qatar. Tutte le gare, a eccezione della finale, si giocheranno sui campi dell’Aspire Zone. Una zona compatta della competizione che ha ridotto le sfide logistiche per squadre, tifosi e organizzatori. Il Segretario Generale della FIFA, Mattias Grafström, dopo aver assistito ad alcune partite, ha dichiarato: “Questo è davvero un paradiso per un appassionato di calcio come me. Poter vedere squadre provenienti da ogni continente, spostandosi di appena cinque minuti tra un campo e l’altro, è qualcosa di straordinario. Gran parte del merito va al Comitato Organizzatore Locale, che ha fatto un lavoro davvero fantastico. Nell’Aspire Zone puoi passare da un campo all’altro e guardare otto partite in un solo giorno. Abbiamo già avuto una splendida Coppa del Mondo FIFA qui nel 2022, ma questa porta il calcio giovanile a un livello completamente nuovo. I nostri ospiti qatarioti hanno fatto un lavoro davvero fantastico: mi tolgo il cappello per l’ottimo lavoro svolto".