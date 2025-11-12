Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Mondiale U-17 in Qatar. Il segretario della FIFA: "Un paradiso per gli appassionati"

Mattias Grafström ha elogiato l'organizzazione da parte dei qatarioti del torneo: "Il calcio giovanile è a un nuovo livello"
Il Mondale U-17 ampliato, il primo con 48 squadre partecipanti attualmente in corso in Qatar (il doppio rispetto all'ultimo disputato), sta portando il calcio giovanile "a un livello superiore". Sono queste le parole del Segretario Generale della FIFA, Mattias Grafström.

Il Segretario della FIFA: "Ottimo lavoro da parte del Qatar, un paradiso"

Il Mondiale u-17 2025 è il primo della storia con 48 squadre partecipanti, oltre a essere il primo di cinque tornei che si terranno fino al 2029 in Qatar. Tutte le gare, a eccezione della finale, si giocheranno sui campi dell’Aspire Zone. Una zona compatta della competizione che ha ridotto le sfide logistiche per squadre, tifosi e organizzatori. Il Segretario Generale della FIFA, Mattias Grafström, dopo aver assistito ad alcune partite, ha dichiarato: “Questo è davvero un paradiso per un appassionato di calcio come me. Poter vedere squadre provenienti da ogni continente, spostandosi di appena cinque minuti tra un campo e l’altro, è qualcosa di straordinario. Gran parte del merito va al Comitato Organizzatore Locale, che ha fatto un lavoro davvero fantastico. Nell’Aspire Zone puoi passare da un campo all’altro e guardare otto partite in un solo giorno. Abbiamo già avuto una splendida Coppa del Mondo FIFA qui nel 2022, ma questa porta il calcio giovanile a un livello completamente nuovo. I nostri ospiti qatarioti hanno fatto un lavoro davvero fantastico: mi tolgo il cappello per l’ottimo lavoro svolto".

