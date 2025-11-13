Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
L'Estonia dura un tempo: Norvegia virtualmente ai Mondiali. Italia condannata ai play-off © EPA

L'Estonia dura un tempo: Norvegia virtualmente ai Mondiali. Italia condannata ai play-off

L'Italia di Gattuso sarà condannata a disputare i play-off: troppo ampia la differenza reti con i norvegesi
2 min

La Norvegia travolge 4-0 l'Estonia nella penultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali e strappa virtualmente il pass per la competizione che nell'estate del 2026, condannando l'Italia ai play-off. La differenza reti tra Azzurri e Haaland & Co. è troppo ampia per pensare che sia possibile colmarla nell'ultima sfida tra le due nazionali a San Siro.

 

Norvegia ai Mondiali: quattro gol all'Estonia

Dove l'Italia ha perso 3-0 lo scorso giugno, in realtà, la Norvegia fatica a sbloccare la gara forse proprio per l'ansia da prestazione: nel primo tempo parte forte con un'occasione sui piedi di Nusa, ma per il resto poco altro se non schiacciare l'Estonia nella propria metà campo.

Doppietta di Haaland e Sorloth

Un assedio che si concretizza soltanto nella ripresa, quando Sorloth (50') sblocca la gara con un un colpo di testa su cross di Berge. Passano due minuti e l'attaccante dell'Atletico Madrid raddoppia con un'azione praticamente identica, ma stavolta su traversone di Reyrson (52'). In sei minuti totali la Norvegia si trova sul 3-0 con un'icornata di Haaland (56'), che con una zampata al 62' chiude definitivamente i giochi. Gol della bandiera per l'Estonia siglato invece da Saarma (64'), con la Danimarca che torna così a giocare un Mondiale a 27 anni dall'ultima volta l'ultima partecipazione risale all'edizione del 1998.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

