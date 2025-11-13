L'Estonia dura un tempo: Norvegia virtualmente ai Mondiali. Italia condannata ai play-off

La Norvegia travolge 4-0 l'Estonia nella penultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali e strappa virtualmente il pass per la competizione che nell'estate del 2026, condannando l'Italia ai play-off. La differenza reti tra Azzurri e Haaland & Co. è troppo ampia per pensare che sia possibile colmarla nell'ultima sfida tra le due nazionali a San Siro.