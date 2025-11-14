Totti cambia casa e quartiere a Roma: ecco dove abiterà con Noemi 

Dal Nord al Sud della Capitale. Sembra che Francesco Totti, nato e cresciuto nella centralissima zona di Porta Metronia e poi stabilitosi tra Eur e Torrino insieme all'ex moglie Ilary Blasi, si senta sempre più a suo agio nel quadrante più chic della Capitale. Un cambiamento di quartiere, di vita e abitudini per la leggenda giallorossa, dettato anche dalla sua nuova quotidianità con la compagna Noemi Bocchi. Per amore dei figli dell'influencer di fiori e prodotti di bellezza, infatti la coppia aveva scelto la comodità della residenza del complesso Gli Stellari, nel cuore di Vigna Clara tra Corso Francia e via della Camilluccia. L'attico moderno e panoramico, dotato di ampie vetrate e spaziosissima terrazza che regalano una vista unica sulla Capitale dai Castelli alla cupola di San Pietro, con la particolare e lussuosissima vasca da bagno a vista nella camera padronale, misurava una superficie di oltre 270 metri. Eppure Totti e Noemi hanno scelto di lasciare il comprensorio residenziale dotato anche di piscina, campo da tennis e spazi verdi in comuni e di cambiare aria.