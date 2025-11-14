Totti cambia casa e quartiere a Roma: ecco dove abiterà con Noemi
Dal Nord al Sud della Capitale. Sembra che Francesco Totti, nato e cresciuto nella centralissima zona di Porta Metronia e poi stabilitosi tra Eur e Torrino insieme all'ex moglie Ilary Blasi, si senta sempre più a suo agio nel quadrante più chic della Capitale. Un cambiamento di quartiere, di vita e abitudini per la leggenda giallorossa, dettato anche dalla sua nuova quotidianità con la compagna Noemi Bocchi. Per amore dei figli dell'influencer di fiori e prodotti di bellezza, infatti la coppia aveva scelto la comodità della residenza del complesso Gli Stellari, nel cuore di Vigna Clara tra Corso Francia e via della Camilluccia. L'attico moderno e panoramico, dotato di ampie vetrate e spaziosissima terrazza che regalano una vista unica sulla Capitale dai Castelli alla cupola di San Pietro, con la particolare e lussuosissima vasca da bagno a vista nella camera padronale, misurava una superficie di oltre 270 metri. Eppure Totti e Noemi hanno scelto di lasciare il comprensorio residenziale dotato anche di piscina, campo da tennis e spazi verdi in comuni e di cambiare aria.
La nuova casa a Roma Nord di Totti e Noemi
Nessun ritorno a Roma Sud ma semplicemente una nuova casa a pochi chilometri da quella vecchia, sempre a Roma Nord e sempre in un complesso esclusivo in zona Farnesina. Vicinissimo dallo stadio Olimpico, la "casa" per eccellenza del capitano giallorosso per oltre 25 anni. Quadrante scelto anche da tanti amici come José Mourinho, ai tempi della panchina romanista, e da vip come Paolo Bonolis, Renato Zero, Amadeus, Renzo Piano, Barbara D’Urso, Fiorella Mannoia, Asia e Dario Argento, Rosario Fiorello e anche Ridley Scott. Sembra che il comprensorio di lusso scelto sia quello di via dei Colli della Farnesina. Al momento i due non hanno confermato la nuova abitazione, ma dagli ultimi momenti condivisi sui social si vede come siano in pieno trasloco.