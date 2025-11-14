Danilo annuncia il ritiro e non dimentica la Juve: "Agnelli maestro, Buffon idolo, pensavo di finire la carriera lì"

"È un po' spaventoso, inizia una nuova vita. Non so cosa farò. Anche se restassi nel calcio, sarebbe un nuovo ruolo. Credo che la gente non ne parli apertamente, ma non ho problemi a dire che è terrificante pensare di smettere di giocare a calcio". Così, in un'intervista a ge.globo.com, Danilo , ha annunciato che nel 2026 sarà il suo ultimo anno da giocatore: "È terrificante (ride). Sono andato all' América-MG quando avevo 13 o 14 anni. Da quell'età fino ad oggi, ho giocato a calcio ogni giorno per almeno dieci mesi all'anno. È quello che so fare, quello che sa fare il mio corpo, la mia mente".

Danilo: "Angelli mi ha insegnato tanto, Buffon idolo, ho pianto all'addio di Alex Sandro"

La Juventus sarà per sempre del cuore: "Il club più importante della mia vita, non l'ho mai nascosto. Per tutto quello che ho vissuto lì, per la città e la storia. Pensavo che la mia carriera fosse destinata a finire nella Juventus, ma la vita è folle, le cose hanno preso una piega diversa. L'ex presidente Andrea Agnelli mi ha insegnato molto su come si può essere professionisti, vivere per il proprio club, la propria azienda: con amore, passione, dedizione e sentimento. Lui ha vissuto così per la Juventus. Un atleta che considero il mio idolo è Buffon. Quando sono arrivato alla Juventus, lui era già in una fase diversa: era andato al PSG ed era tornato, ma non ha smesso di essere se stesso. Ti guardava come persona. Era un grande maestro. Ogni volta che ho bisogno di una parola, di qualcosa sul calcio, e ho bisogno di ascoltare qualcuno, lo ascolto. Lo chiamo o mi manda un messaggio audio. Ho pianto quando Alex Sandro se n'è andato. La Juventus è una questione di famiglia. È dove sono cresciuti i miei figli, il club in cui mi sono ritrovato come persona e come atleta. Ho abbracciato la causa e ho creato un legame incredibile. Sono sempre stato una specie di figura paterna per i ragazzi, per tutto il gruppo. Quando ho lasciato la Juventus, il modo in cui me ne sono andato è stato molto difficile. Ma stiamo parlando di persone, non dell'istituzione. Quando ho rivisto i miei compagni di squadra quando ero negli Stati Uniti con il Flamengo, mi sono sentito in pace. Il mio cuore mi ha detto che avevo fatto un buon lavoro".

Danilo e il retroscena sulla finale di Coppa Italia: "Ho mandato messaggi a Del Piero e Buffon"

Danilo ha poi aggiunto: "Ricordo l'ultima Coppa Italia che abbiamo vinto. Venivamo da brutti risultati e dovevo dare qualcosa al gruppo. Avremmo affrontato l'Atalanta, che stava giocando incredibilmente bene, e dovevo ottenere qualcosa in più dal gruppo. Abbiamo avuto una riunione il giorno prima, ma non è bastata. Ho mandato messaggi a Del Piero e Gigi, e lui mi ha mandato un messaggio audio. Quando l'ho sentito per un minuto o giù di lì, era tutto ciò di cui avevo bisogno, mi ha fatto venire la pelle d'oca. La sua voce, il suo timbro, è il mio grande idolo calcistico e uno dei più grandi della vita".