Danilo annuncia il ritiro e non dimentica la Juve: "Agnelli maestro, Buffon idolo, pensavo di finire la carriera lì"
"È un po' spaventoso, inizia una nuova vita. Non so cosa farò. Anche se restassi nel calcio, sarebbe un nuovo ruolo. Credo che la gente non ne parli apertamente, ma non ho problemi a dire che è terrificante pensare di smettere di giocare a calcio". Così, in un'intervista a ge.globo.com, Danilo, ha annunciato che nel 2026 sarà il suo ultimo anno da giocatore: "È terrificante (ride). Sono andato all'América-MG quando avevo 13 o 14 anni. Da quell'età fino ad oggi, ho giocato a calcio ogni giorno per almeno dieci mesi all'anno. È quello che so fare, quello che sa fare il mio corpo, la mia mente".
Danilo: "Angelli mi ha insegnato tanto, Buffon idolo, ho pianto all'addio di Alex Sandro"
La Juventus sarà per sempre del cuore: "Il club più importante della mia vita, non l'ho mai nascosto. Per tutto quello che ho vissuto lì, per la città e la storia. Pensavo che la mia carriera fosse destinata a finire nella Juventus, ma la vita è folle, le cose hanno preso una piega diversa. L'ex presidente Andrea Agnelli mi ha insegnato molto su come si può essere professionisti, vivere per il proprio club, la propria azienda: con amore, passione, dedizione e sentimento. Lui ha vissuto così per la Juventus. Un atleta che considero il mio idolo è Buffon. Quando sono arrivato alla Juventus, lui era già in una fase diversa: era andato al PSG ed era tornato, ma non ha smesso di essere se stesso. Ti guardava come persona. Era un grande maestro. Ogni volta che ho bisogno di una parola, di qualcosa sul calcio, e ho bisogno di ascoltare qualcuno, lo ascolto. Lo chiamo o mi manda un messaggio audio. Ho pianto quando Alex Sandro se n'è andato. La Juventus è una questione di famiglia. È dove sono cresciuti i miei figli, il club in cui mi sono ritrovato come persona e come atleta. Ho abbracciato la causa e ho creato un legame incredibile. Sono sempre stato una specie di figura paterna per i ragazzi, per tutto il gruppo. Quando ho lasciato la Juventus, il modo in cui me ne sono andato è stato molto difficile. Ma stiamo parlando di persone, non dell'istituzione. Quando ho rivisto i miei compagni di squadra quando ero negli Stati Uniti con il Flamengo, mi sono sentito in pace. Il mio cuore mi ha detto che avevo fatto un buon lavoro".
Danilo e il retroscena sulla finale di Coppa Italia: "Ho mandato messaggi a Del Piero e Buffon"
Danilo ha poi aggiunto: "Ricordo l'ultima Coppa Italia che abbiamo vinto. Venivamo da brutti risultati e dovevo dare qualcosa al gruppo. Avremmo affrontato l'Atalanta, che stava giocando incredibilmente bene, e dovevo ottenere qualcosa in più dal gruppo. Abbiamo avuto una riunione il giorno prima, ma non è bastata. Ho mandato messaggi a Del Piero e Gigi, e lui mi ha mandato un messaggio audio. Quando l'ho sentito per un minuto o giù di lì, era tutto ciò di cui avevo bisogno, mi ha fatto venire la pelle d'oca. La sua voce, il suo timbro, è il mio grande idolo calcistico e uno dei più grandi della vita".
Danilo e il Brasile: "Aspettavamo Ancelotti dall'inizio del ciclo"
Parlando del Brasile, Danilo ha poi aggiunto: "Aspettavamo Ancelotti dall'inizio del ciclo, ma non è arrivato. È arrivato Fernando Diniz, poveretto, senza sapere per quanto tempo sarebbe rimasto. Poco dopo è arrivato Dorival, e la situazione era già sotto pressione. Questo ha sicuramente un impatto sugli atleti e su tutto l'ambiente. Questo ha interferito indubbiamente sulle prestazioni. Oggi siamo fortunati che la Nazionale sia riuscita a ristrutturarsi. Abbiamo Rodrigo Caetano, che è un grande professionista e si dedica molto a mantenere l'ambiente sereno, così come le altre persone che lavorano con lui. Il presidente è arrivato pieno di energia e ha cercato di capire quali fossero i problemi interni che avrebbero interferito direttamente con la nazionale brasiliana per risolverli. Perché ovviamente la CBF ha molte cose da affrontare. E ha portato un allenatore che, senza paragonarlo ad altri, ha un grande successo ed è abituato a vivere sotto pressione, risultati e gestire grandi squadre".
Danilo e il Brasile al Mondiale 2022: "Non avevamo paura di perdere ed è quella che a volte ti fa vincere"
Testa al Mondiale 2026: "Giocare la Coppa del Mondo con la nazionale brasiliana è l'apice di tutto. Ma, se posso parlare della lezione più importante, direi che abbiamo sviluppato e dobbiamo mantenere viva la paura di perdere. Soprattutto nel 2022, non avevamo paura di perdere. E non è arroganza. Avevamo una squadra così forte, avevamo fatto tutto in modo così professionale e meticoloso che non avevamo paura di perdere. Forse, se avessimo avuto quella paura, avremmo semplicemente calciato la palla in tribuna, tutti sarebbero tornati a difendere, non lo so. Non so se sarebbe cambiato, forse il destino e la vita dovevano essere così. Credo che questo sia qualcosa che abbiamo sviluppato e dobbiamo mantenere. La paura di perdere a volte ti fa vincere".
