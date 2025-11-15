La fame di vincere è l'unica formula che conta: ecco dove lo dice Mourinho

Conta più vincere o voler vincere? È necessario partire da questa domanda per arrivare al cuore del libro " La formula delle formule - Dai campioni dello sport l'ispirazione per realizzare il meglio di noi stessi " di Alberto Uncini Manganelli , arricchito dalla prefazione di José Mourinho . Uno che di cultura della vittoria se ne intende. Insieme a quello dello Special One, compaiono anche i contributi di stelle dello sport come Usain Bolt , Alessandro Del Piero , Kakà e l'ex ct azzurro Roberto Mancini .

Fame e volontà: la formula vincente di José Mourinho

Un libro che si interroga su cosa sia "il successo sia e su cosa muova la nostra personale propensione al sacrificio, quella determinazione di cui dobbiamo essere capaci e che eleva il puro talento, trasformandolo in perseveranza". Un testo che va alla ricerca di una formula vincente, che in fondo sembra esserci, senza paura di affermare che "vincere vale tutto". Eppure, c'è una cosa ancora più importante del successo stesso: la volontà, la fame. "Al di là del risultato, è il fattore chiave della formula che ci spinge a massimizzare ogni dote innata: è il cuore che supera ogni ragione", si legge nella prefazione dello Special One. Un Mourinho in versione maestro, a tratti filosofo della mentalità vincente, accompagnato da grandi campioni dello sport, in grado di spiegare il loro personale percorso di realizzazione.

La formula delle formule, perché è un libro che aiuta tutti

Detto che tutte le copie vendute del libro contribuiscono a progetti per lo sviluppo dei bambini nello sport in comunità svantaggiate (attraverso l'organizzazione Common Goal, fondata da Juan Mata) e detto che è disponibile anche la versione in lingua inglese, il libro di Uncini Manganelli racconta 22 campioni non solo attraverso le gesta sportive, ma attraverso il significato di impresa gestita sì dal cuore, ma anche da una razionalità fatta di gesti, momenti, sensazioni, azioni e reazioni che si possono scoprire, e comprendere, solo riga dopo riga. Vincere è la causa o il fine? È alpha o omega? E la forza di volontà spinge solo sportivi top o possiamo farla nostra ogni giorno? La risposta è tra le pagine del libro ma "La formula delle formule" può aiutare tutti. Anche chi non sogna un record del mondo.