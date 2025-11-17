Corriere dello Sport.it
lunedì 17 novembre 2025
Nigeria fuori dal Mondiale per "colpa di riti voodoo" del Congo: l'accusa gravissima fa il giro del mondo

Il commissario tecnico Eric Chelle non ha preso bene il comportamento degli avversari durante i calci di rigore
1 min
TagsNigeria

La Nigeria non sarà ai Mondiali 2026: le Super Eagles di Osimhen e Lookman hanno fallito ancora la qualificazione, dopo l’assenza a Qatar 2022. A condannarla è stata la sconfitta nei playoff africani contro la Repubblica Democratica del Congo, giocati a Rabat: 1-1 nei tempi regolamentari e 4-3 per i congolesi ai rigori.

Le accuse del ct della Nigeria dopo l'eliminazione: "Riti voodoo durante i rigori"

A fare scalpore, però, sono soprattutto le accuse del c.t. Eric Chelle, che ha denunciato presunti comportamenti scorretti degli avversari arrivando a parlare di magia nera. "Ogni volta prima di un nostro rigore uno di loro scagliava qualcosa tipo acqua. Non so cosa fosse, ma era come un rito voodoo. Per questo ero nervoso", ha dichiarato, lasciando spazio a polemiche e speculazioni.

Il rimpianto della Nigeria

Per la Nigeria esta il rimpianto per i tre rigori sbagliati da Calvin Bassey, Moses Simon e Semi Ajayi. Nonostante tutto, Chelle ha provato a guardare avanti: "Abbiamo fatto anche cose buone, ma dobbiamo correggere gli errori. Confido nella mia squadra, so che possiamo fare meglio".

