Il PSG domina le liste dei candidati all’apertura della prima fase di voto dei 16esimi BEYOND Developments Globe Soccer Awards

L'evento, che avrà luogo presso l'hotel a cinque stelle Atlantis The Royal, che affaccia sul Palm Jumeirah di Dubai, giunge quest’anno alla sua 16esima edizione e presenterà 15 categorie di premio principali, nove delle quali sono da oggi aperte al voto dei tifosi di tutto il mondo fino al 27 novembre per decidere la lista dei finalisti.

La seconda finestra di voto per decretare i vincitori sarà poi aperta al pubblico dal 3 all'11 dicembre. E in quest’ultima fase di voto i vincitori saranno poi determinati da una combinazione dei voti dei tifosi e della Giuria di GLOBE SOCCER, composta da nomi leggendari come Marcello Lippi, Francesco Totti, Iker Casillas e Luis Figo.

Categorie aperte al voto del pubblico:

Best Men's Player

Best Women's Player

Best Men's Club

Best Women's Club

Best Coach

Best Midfielder

Best Forward

Emerging Player

Best Middle East Player

Dopo aver vinto Uefa Champions League, Supercoppa, Ligue 1 e Coupe de France nella stagione 2024-2025, il PSG domina la lista dei candidati nelle diverse categorie maschili.

Oltre alla nomination per il Best Men's Club, Luis Enrique e Luís Campos sono in corsa per i premi di Best Coach e Best Sporting Director. Sono invece otto i giocatori del club francese - Dembélé, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Fabián Ruiz, Vitinha e Donnarumma (ora al Manchester City) - nella lista dei candidati per il Best Men's Player. Parallelamente Doué, Ruiz e Vitinha, sono anche candidati, insieme a João Neves, per il Best Midfielder, Dembélé e Kvaratskhelia sono in corsa anche per il Best Forward, e ancora una volta Doué e Neves, insieme con il compagno di squadra Warren Zaïre-Emery, concorrono per l'Emerging Player.

Alle stelle del PSG si aggiungono, nella lista dei 25 candidati per il Best Men's Player, una serie di nomi di alto profilo, tra cui il vincitore del 2024 Vinícius Júnior e il suo compagno di squadra al Real Madrid Kylian Mbappé, Lamine Yamal dell'FC Barcelona, Harry Kane del Bayern Monaco, Mohamed Salah del Liverpool, Lautaro dell’Inter e McTominay del Napoli.

Della rappresentanza italiana, presenti tra i candidati ancora una volta Lautaro per il Best Forward, e McTominay, insieme con Barella, per il Best Midfielder. In corsa per l’Emerging Player anche il bianconero Yildiz. Mentre Pastorello e Manna (Napoli) sono rispettivamente tra i candidati per il Best Agent e il Best Sporting Director.

Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona Femení e della Nazionale Spagnola, punterà a vincere il premio di Best Women's Player per il terzo anno consecutivo. La calciatrice spagnola è in corsa per il premio insieme alle compagne di squadra del Barça Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Claudia Pina e Alexia Putellas. Insieme a loro, tra le 25 candidate, anche cinque giocatrici della nazionale inglese vincitrice di Uefa Euro 2025, il duo del Chelsea Lucy Bronze e Hannah Hampton e il trio dell'Arsenal Chloe Kelly, Alessia Russo e Leah Williamson.

L'Arsenal, vincitore della Uefa Women's Champions League, è invece tra le sette squadre in lizza per il premio di Best Women's Club, insieme a Bayern Frauen, Chelsea Women, Barcelona Femení, Juventus, OL Lyonnes e Orlando Pride.

La categoria di Best Men's Club vedrà invece il PSG sfidare club del calibro di Al-Ahli (Arabia Saudita), FC Barcelona (Spagna), Bayern München (Germania), Flamengo (Brasile), Inter (Italia), Liverpool (Inghilterra), Napoli (Italia) e Pyramids FC (Egitto).

Parallelamente l'allenatore del PSG Luis Enrique si contenderà il titolo di Best Coach con Enzo Maresca (Chelsea), Arne Slot (Liverpool), Antonio Conte (Napoli), Vincent Kompany (Bayern Monaco), Hansi Flick (Barcellona), Roberto Martínez (Portogallo), Xabi Alonso (Real Madrid), Mikel Arteta (Arsenal) ed Eddie Howe (Newcastle United).

Novità assoluta del 2025 per Globe Soccer sarà il riconoscimento riservato al miglior Mental Coach del football internazionale, con l’intenzione di valorizzare il lavoro, spesso sottovalutato e nascosto, di questi professionisti ormai presenti in quasi tutte le discipline sportive e in particolare nel professionismo. La figura del Mental Coach sta crescendo rapidamente, grazie ai risultati prodotti e alla necessità di supporto che l’attività sempre più stressante del calendario agonistico attuale comporta. Una candidatura italiana anche in questa categoria con Nicoletta Romanazzi

Tommaso Bendoni, Fondatore e CEO di GLOBE SOCCER, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere le più grandi stelle del calcio mondiale a Dubai per i 16esimi BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards all'Atlantis The Royal. Dubai ha ospitato il nostro evento per 16 anni e grazie alla visione e all'ambizione dei suoi leader, l'emirato ci ha sempre garantito uno scenario senza pari. Per questo non vediamo l'ora di celebrare ancora una volta i migliori protagonisti del mondo del calcio e di vivere un'altra serata memorabile in una città incredibile come questa.

Insieme ai GLOBE SOCCER Awards, anche LALIGA EASPORTS presenterà durante la serata i vincitori dei suoi premi di fine stagione 2024-2025. Con i vincitori già confermati, LALIGA riconoscerà formalmente Raphinha dell'FC Barcelona come Best Player, Hansi Flick come Best Coach e Lamine Yamal come Best Emerging Player. Il premio per il Best Goal andrà invece a Luka Sučić per la sua rete spettacolare con la Real Sociedad contro l'Atlético Madrid nell'ottobre 2024, e il Best Save andrà al portiere dell'Atlético Jan Oblak per una notevole doppia parata nella stessa partita.

Per i GLOBE SOCCER Awards 2024, sono stati espressi oltre 100 milioni di voti dal pubblico internazionale e l'app mobile di GLOBE SOCCER ha registrato 1,5 milioni di download, sottolineando la portata globale dell'evento.

I tifosi avranno tempo fino al 27 novembre per esprimere il proprio voto nella prima fase di votazioni su vote.globesoccer.com.

GLOBE SOCCER è lieta di continuare la sua partnership strategica con il Title Sponsor BEYOND Developments per il secondo anno consecutivo, mentre sono state confermate nuove partnership con Saltanat Diamond Gallery come Presenting Sponsor; Mansory, OnePlayr e Atlantis The Royal come Platinum Sponsor. Silversands North Coast è Gold Sponsor quest'anno. Tra i nostri Media Partner: CNN, SKY, Koora Break, MARCA e La Presse.

Mentre cresce l'attesa per l'evento, i tifosi possono rimanere aggiornati attraverso i canali social media di GLOBE SOCCER e l'app mobile di GLOBE SOCCER, disponibile su iOS e Android.

Per ulteriori informazioni, visitare www.globesoccer.com

Come votare: