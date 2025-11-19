Corriere dello Sport.it
Zambrotta si opera, poi mostra la gamba sui social e scherza dopo l'intervento: "Sembra più dritta?"

L'ex terzino azzurro, che nei mesi scorsi aveva raccontato del suo problema alle ginocchia, è finito sotto i ferri a Bologna: tutti i dettagli
2 min
TagsZambrottaOsteotomiaVarismo

ROMA - Intervento chirurgico per Gianluca Zambrotta, ex terzino azzurro campione del mondo nel 2006 che già nei mesi scorsi aveva parlato del suo problema alle ginocchia e della necessità di sottoporsi a un'operazione.

Zambrotta operato: che problema ha alle ginocchia

"Durante la mia carriera non ho avuto grandi infortuni. Mi sono operato tre volte ai menischi interni, cose molto semplici rispetto a un crociato o a un legamento. In questo momento non li ho né a sinistra né a destra, quindi, col tempo, le gambe si sono arcuate - diceva ad aprile Zambrotta, affetto da varismo -Sono andato a farmi vedere da tre o quattro chirurghi importanti a livello nazionale e non si spiegano come possa avere queste ginocchia e come possa riuscire a fare attività fisica come, per esempio, il padel. In che cosa consiste l'operazione? Dovrò fare una osteotomia. In pratica mi raddrizzano le gambe tagliandomi delle piccole parti di osso sopra e sotto e inserendomi delle placche per cercare di non mettere già ora una protesi totale, anche se quest'ultima toccherà inserirla fra qualche anno".

Il racconto social dall'ospedale e la battuta: "Sembra più dritta?"

E oggi (19 novembre), sette mesi dopo, Zambrotta è finito sotto i ferri ma ha condiviso via social la sua giornata in ospedale, 'raccontandone' le varie fasi attraverso delle storia Instagram in cui ha 'taggato' l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Prima una foto accompagnata dalla didascalia "Pronti", poi un'altra con "Ci siamo" e a seguire "Operazione finita!!!", per chiudere scherzosamente: "Sembra più dritta?!?" ha scritto il 48enne ex calciatore (ha indossato le maglie di Como, Bari, Juve, Barcellona, Milan e Chiasso) a corredo dell'immagine in cui si vede la sua gamba sinistra fasciata e protetta da un tutore.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

