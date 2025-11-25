L’Italia, i gol e quell’eredità

Gol cercasi. Comunque. Dovunque. Ne avremo bisogno contro l’Irlanda del Nord, il 26 marzo, per evitare il terzo sfregio consecutivo. Un Mondiale a 48 squadre senza di noi costituirebbe un suicidio d’onore, vista la perseveranza. In principio fu Silvio Piola. E poi Gigi Riva. Oggi, sfiorito Ciro Immobile, siamo aggr