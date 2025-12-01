Album Calciatori Panini 25/26, in regalo il 5 dicembre con il Corriere dello Sport-Stadio in edicola!

Una giornata speciale per chi ama il calcio e le sue storie. Tutti i dettagli sull'iniziativa e sulla "sorpresa" che troverete in edicola con il quotidiano

Venerdì 5 dicembre insieme al Corriere dello Sport-Stadio in edicola troverai in regalo l’Album dei Calciatori Panini 2025-2026, icona intramontabile per ogni collezionista. E quest’anno c’è una sorpresa in più: all’interno dell’album troverai 6 card esclusive, in modo del tutto casuale, per iniziare subito la tua raccolta. Si apre così la stagione dei collezionisti: pagine da riempire, card da trovare, squadre da completare e scambi da fare con amici e compagni. Segna la data e non perdere questo appuntamento unico: il 5 dicembre l’Album Panini ti aspetta in edicola, solo con il Corriere dello Sport–Stadio.

