"Doumbia è più vecchio dell'età che dice di avere": è mistero per l'ex Roma con la macchina della verità
I tifosi della Roma non avranno certo dimenticato Seydou Doumbia, attaccante arrivato con tantissime aspettative dalla Russia nel gennaio 2015. Poi, solo una cocente delusione, per due reti realizzate in 13 apparizioni in giallorosso. E oggi, che fine ha fatto l'ivoriano? Proprio in Russia, l'ex centravanti si è sottoposto al test del poligrafo, la cosiddetta macchina della verità, che ha riacceso sui social i dubbi sulla leggenda relativa all'età "misteriosa" del classe '87, che oggi dovrebbe avere quasi 38 anni.
Doumbia torna al centro dell'attenzione grazie a un poligrafo, dopo aver chiuso la sua carriera con la maglia dei maltesi dell'Hamrun Spartans nel 2021. Sei anni prima il trasferimento in Italia e la deludente parentesi con i colori della Roma. Poi, non è certo riuscito a ripetere quanto di buono fatto in Russian Premier League. E oggi, la macchina della verità rimette parzialmente in discussione i suoi dati anagrafici ufficiali, riconoscendo i valori di un uomo di età compresa tra i 40 e i 45 anni. Il poligrafo, infatti, valuta e misura parametri fisiologici come battito cardiaco, pressione, respirazione e sudorazione, per rilevare eventuali "bugie". Allo stesso tempo, però, va precisato anche lo strumento utilizzato non ha valore legale ed ha un'affidabilità stimata tra l'87% e il 93%, oltre ad essere soggetto a falsi positivi e negativi. Sui social, la vicenda ha destato inevitabilmente curiosità e ilarità, dopo i tanti commenti registrati in passato a proposito della carta d'identità di Seydou Doumbia, che compirà 38 anni il prossimo 31 dicembre.
Queste le risposte di Doumbia alla macchina della verità:
Domanda: Hai più di 40 anni?
Seydou Doumbia: No. (la macchina dice che è falso) È impossibile! (la sua reazione)
D: Hai più di 45 anni?
SD: No. (vero)
D: Quindi, tra i 40 e i 45. Hai più di 42 anni?
SD: No. (la macchina dice che è falso)
D: Abbiamo stabilito che ha più di 40 anni, ma meno di 45, circa 42 anni. La domanda che ha tormentato milioni di persone! Abbiamo ricevuto la risposta. È nato nel 1982 o nel 1983. L’ultima domanda. Hai 43 anni?
SD: No. (falso)