"Doumbia è più vecchio dell'età che dice di avere": è mistero per l'ex Roma con la macchina della verità

I tifosi della Roma non avranno certo dimenticato Seydou Doumbia , attaccante arrivato con tantissime aspettative dalla Russia nel gennaio 2015. Poi, solo una cocente delusione, per due reti realizzate in 13 apparizioni in giallorosso. E oggi, che fine ha fatto l'ivoriano? Proprio in Russia, l'ex centravanti si è sottoposto al test del poligrafo , la cosiddetta macchina della verità, che ha riacceso sui social i dubbi sulla leggenda relativa all'età "misteriosa" del classe '87, che oggi dovrebbe avere quasi 38 anni.

Seydou Doumbia e il test del poligrafo: è mistero per l'ex Roma con la macchina della verità

Doumbia torna al centro dell'attenzione grazie a un poligrafo, dopo aver chiuso la sua carriera con la maglia dei maltesi dell'Hamrun Spartans nel 2021. Sei anni prima il trasferimento in Italia e la deludente parentesi con i colori della Roma. Poi, non è certo riuscito a ripetere quanto di buono fatto in Russian Premier League. E oggi, la macchina della verità rimette parzialmente in discussione i suoi dati anagrafici ufficiali, riconoscendo i valori di un uomo di età compresa tra i 40 e i 45 anni. Il poligrafo, infatti, valuta e misura parametri fisiologici come battito cardiaco, pressione, respirazione e sudorazione, per rilevare eventuali "bugie". Allo stesso tempo, però, va precisato anche lo strumento utilizzato non ha valore legale ed ha un'affidabilità stimata tra l'87% e il 93%, oltre ad essere soggetto a falsi positivi e negativi. Sui social, la vicenda ha destato inevitabilmente curiosità e ilarità, dopo i tanti commenti registrati in passato a proposito della carta d'identità di Seydou Doumbia, che compirà 38 anni il prossimo 31 dicembre.

Queste le risposte di Doumbia alla macchina della verità:

Domanda: Hai più di 40 anni?

Seydou Doumbia: No. (la macchina dice che è falso) È impossibile! (la sua reazione)

D: Hai più di 45 anni?

SD: No. (vero)

D: Quindi, tra i 40 e i 45. Hai più di 42 anni?

SD: No. (la macchina dice che è falso)

D: Abbiamo stabilito che ha più di 40 anni, ma meno di 45, circa 42 anni. La domanda che ha tormentato milioni di persone! Abbiamo ricevuto la risposta. È nato nel 1982 o nel 1983. L’ultima domanda. Hai 43 anni?

SD: No. (falso)