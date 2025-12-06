"Chievo delitto perfetto", la verità dell’ex presidente Campedelli

VERONA - Un libro per raccontare la propria verità. L’ex presidente del Chievo Luca Campedelli ha presentato nei giorni scorsi il volume "Chievo, delitto perfetto” che ripercorre il cammino della squadra scaligera capace di esaltare il calcio di provincia e di vivere un rapido tracollo fino al fallimento del 2022 che l'ha cancellata dai campionati professionistici. A distanza di anni l’ex presidente ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti. ”Per il Chievo ho pensato al suicidio" - ha ammesso durante la presentazione del libro - era facile fare fuori il Chievo perché faceva calcio per il calcio - ammette ancora sulle colonne del Corriere della Sera - non c'erano altri interessi dietro, né politici né economici. Volevo raccontare la mia verità, che non è quella che vi hanno detto. Non mi interessava riaprire ferite ma non potevo più lasciare che altri definissero ciò che è stato il Chievo. Se domani mi dicessero che c'è il Chievo e serve un magazziniere, io andrei anche a piedi".