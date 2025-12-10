Portogallo, Rui Patricio annuncia il ritiro dal calcio

LISBONA (Portogallo) - La federazione di calcio portoghese ha annunciato sul proprio profilo social il ritiro dal calcio di Rui Patricio, ex portiere della Roma e della nazionale lusitana. L’estremo difensore portoghese ha deciso di chiudere la propria carriera agonistica a 37 anni, dopo aver vinto con il Portogallo gli Europei del 2016. La Federazione portoghese ha esaltato “la carriera unica" di Rui Patrício, caratterizzata da imprese storiche e da una notevole longevità. Rui Patricio ha collezionato nel corso della propria carriera 108 presenze con la maglia della propria nazionale. Il portiere ha difeso anche la porta della Roma in 129 occasioni tra il 2021 e il 2024.