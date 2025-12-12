Giovinco non dimentica il suo passato: "Il miglior club dove un giovane può trasferirsi"

"Trasferirsi in un club come il Parma penso sia la cosa migliore per un giovane giocatore". Così Sebastian Giovinco ai microfoni di CBS Sport Golazo. L'ex attaccante ha ricordato con grande affetto i suoi trascorsi con i crociati: "Ho avuto lì il mio miglior periodo, nel 2012 penso. Uno dei momenti più significativi della mia carriera".

Giovinco applaude il Parma: "Bel progetto e identità chiara"

Dal passato al presente: "Il Parma ora sta facendo bene, il club ha un bel progetto e una identità chiara. Penso e credo che possano avere una stagione solida. I tifosi e tutte le persone vicine alla squadra stanno aiutando il club”, ha concluso Giovinco.