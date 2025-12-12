Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Giovinco non dimentica il suo passato: "Il miglior club dove un giovane può trasferirsi"

L'ex attaccante non ha lesinato parole d'elogio per una società in cui ha militato evidenziando: "Hanno un bel progetto e una chiara identità"
"Trasferirsi in un club come il Parma penso sia la cosa migliore per un giovane giocatore". Così Sebastian Giovinco ai microfoni di CBS Sport Golazo. L'ex attaccante ha ricordato con grande affetto i suoi trascorsi con i crociati: "Ho avuto lì il mio miglior periodo, nel 2012 penso. Uno dei momenti più significativi della mia carriera".

Giovinco applaude il Parma: "Bel progetto e identità chiara"

Dal passato al presente: "Il Parma ora sta facendo bene, il club ha un bel progetto e una identità chiara. Penso e credo che possano avere una stagione solida. I tifosi e tutte le persone vicine alla squadra stanno aiutando il club”, ha concluso Giovinco.

