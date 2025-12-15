L'agente sportivo nel calcio: il convegno

ROMA - Oggi pomeriggio, prima del fischio d'inizio di Roma-Como, a pochi metri dal rettangolo verde dell'Olimpico, andrà in scena un convegno di alta formazione presso il Salone d'Onore del Coni sul ruolo e la centralità dell'agente sportivo nel mondo del calcio. Anche perché l'Italia fa scuola anche in questo ambito. L’evento, organizzato sotto l’egida del Coni e su iniziativa delle principali associazioni di categoria come IAFA e AIACS, riunirà operatori del settore, avvocati e giuristi dello sport. Il convegno si aprirà con l’introduzione sul tema "La normativa italiana Agenti Sportivi: eccellenza nazionale e possibile modello per l’Europa".