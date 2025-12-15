Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
L'agente sportivo nel calcio: il convegno

L'agente sportivo nel calcio: il convegno

Poco prima del calcio d'inizio di Roma-Como andrà in scena un ritrovo importante
2 min

ROMA - Oggi pomeriggio, prima del fischio d'inizio di Roma-Como, a pochi metri dal rettangolo verde dell'Olimpico, andrà in scena un convegno di alta formazione presso il Salone d'Onore del Coni sul ruolo e la centralità dell'agente sportivo nel mondo del calcio. Anche perché l'Italia fa scuola anche in questo ambito. L’evento, organizzato sotto l’egida del Coni e su iniziativa delle principali associazioni di categoria come IAFA e AIACS, riunirà operatori del settore, avvocati e giuristi dello sport. Il convegno si aprirà con l’introduzione sul tema "La normativa italiana Agenti Sportivi: eccellenza nazionale e possibile modello per l’Europa".

Dopo i saluti istituzionali il profesor Antonio Conte, presidente della Commissione Agenti Sportivi Coni, introdurrà i temi giuridici. Attesi tantissimi contributi tra cui quelli di Daniele Muscarà (AIACS), Valerio Bernardi (delegato AIC), Christian Bosco (IAFA), Raffaele Rigitano (AIACS), Giancarlo Viglione (responsabile ufficio legislativo Figc), Alessandro Moggi (sui rapporti tra associazioni agenti e Figc), Dario Canovi (decano degli agenti sportivi in Italia), Raffaela Pimenta (presidente TFF, tra i più importanti agenti sportivi di calcio del mondo), Giovanni Branchini (sui rapporti tra associazioni di agenti e Fifa), Massimiliano Montone (sulle società di agenti), Massimo Proto (sul quadro normativo italiano in interazione con il regolamento Fifa) e Maria Stranieri (responsabile della commissione agenti sportivi Coni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

