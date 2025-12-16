Mihajlovic, sono passati tre anni dalla morte. Lo struggente messaggio della moglie Arianna

Tre anni. Sembra ieri, invece sono passati più di mille giorni dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo con una lunga carriera in Italia tra Lazio, Inter, Sampdoria e Milan. Si è spento dopo una lunga battaglia contro la leucemia, combattendo a modo suo fino alla fine. Oggi la moglie Arianna Mihajlovic l'ha ricordato con un post commovente su Instagram.