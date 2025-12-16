Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
Mihajlovic, sono passati tre anni dalla morte. Lo struggente messaggio della moglie Arianna

La compagna di una vita non dimentica il suo grande amore, ex giocatore e allenatore: i dettagli
1 min
TagsMihajlovic

Tre anni. Sembra ieri, invece sono passati più di mille giorni dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo con una lunga carriera in Italia tra Lazio, Inter, Sampdoria e Milan. Si è spento dopo una lunga battaglia contro la leucemia, combattendo a modo suo fino alla fine. Oggi la moglie Arianna Mihajlovic l'ha ricordato con un post commovente su Instagram

Il post di Arianna Mihajlovic

"Non piangete la sua assenza, sentitevi vicino e parlategli ancora. Vi amerà dal cielo come vi ha amati sulla terra. Oggi 3 anni senza te amore mio", ha scritto Arianna Mihajlovic sui social. 

 

 

 

